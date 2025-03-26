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«Делимобиль» запустил поездки по межгороду

Сервис каршеринга «Делимобиль» сделал междугородние путешествия доступнее с новым тарифом Межгород. Пользователи «Делимобиля» смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий. Стоимость поездки стартует от 3,5 тыс. руб.

Тариф разработан с учетом активного развития внутреннего туризма, динамичного строительства межрегиональной дорожной сети и интереса пользователей «Делимобиля» к длительным арендам (от 1 дня). Количество таких поездок выросло по итогам 2024 г. на 70% год к году и заняло долю около 20% от всех бронирований в сервисе. Пользователи смогут совершать поездки между городами и завершать аренду в них без дополнительных комиссий и возврата в город старта, как это обычно устроено в сервисах аренды.

На старте новый тариф Межгород будет доступен по направлениям туда-обратно из Москвы в Санкт-Петербург, Тулу, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Позже станут доступны маршруты Ростов-на-Дону — Сочи, Нижний Новгород — Казань, Казань — Уфа, Пермь — Екатеринбург, Казань - Самара, Самара — Уфа, Казань — Пермь, Сочи — Санкт-Петербург, Москва — Екатеринбург, Москва — Пермь, Москва — Самара.

В каждом городе будет доступно несколько десятков подготовленных машин, на которых можно будет отправиться в междугороднее путешествие. На первом этапе для междугородних поездок будут доступны Jaecoo J7, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Toyota RAV4 и др. В дальнейшем для поездок по междугороднему тарифу будут добавляться новые автомобили и категории.

Топливо включено в тариф, а платные дороги со шлагбаумом пользователь оплачивает самостоятельно. Оплата за проезд по безбарьерным платным дорогам спишется автоматически с привязанной банковской карты по окончанию поездки.

Директор по стратегии и росту «Делимобиля» Андрей Крупнов сказал: «Пользователи давно просили нас добавить тариф, при котором можно будет поехать в другой город и просто оставить машину там, без необходимости обратного пути на этой же машине. Мы рады анонсировать, что теперь это можно сделать без проблем. Новый тариф станет отличным выбором для тех, кто любит путешествовать по стране на автомобиле или хочет просто поехать компанией в другой город на выходные. Мы рассчитываем, что ежемесячно пользователи будут совершать тысячи междугородних поездок, а пик спроса придется на летние месяцы. Ведь на делимобиле можно перевезти больше багажа, чем на самолете, и добраться быстрее, чем на поезде, что крайне актуально в преддверии отпускного сезона. Более того, это ещё и экономически выгодно, особенно, если путешествовать компанией. Со временем, мы расширим количество направлений, чтобы предоставить удобный сервис как можно большему числу наших пользователей».

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