Исследование «Крок»: ритейл использует облака для ускорения своего роста

Согласно исследованию компании «Крок», 92% крупных и средних ритейлеров в России используют облачные сервисы, остальные – собственные ЦОДы и сервера. 63% определились с выбором провайдеров и не планируют его менять в ближайшем будущем. При этом с 2022 г. розничные сети перешли на российские облака, и сейчас большинство пользуется услугами сразу нескольких, чтобы не попасть в зависимость от одного поставщика.

Такой высокий спрос обусловлен возможностью построения за короткие сроки технической базы для быстрого запуска ИТ-проектов. В облаках ритейлеры размещают практически все: фронт-офис, ERP и другие приложения, операционные системы, файловые хранилища, виртуальные серверы, среды тестирования и др. Некоторые заказчики отмечают, что у них почти вся ИТ-экосистема, включая критичные бизнес-процессы, функционирует на базе облачных вычислительных мощностей.

«В настоящее время для 41% ритейлеров первостепенными задачами являются привлечение и удержание клиентов. 36% компаний акцентируют внимание на расширении бизнеса, несмотря на то, что в прошлом году они сосредоточились на его сохранении, а главной задачей ИТ-подразделений было обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры. 23% респондентов называют как особый приоритет рост продаж и среднего чека. Для реализации этих задач все чаще используются облака, которые позволяют быстро масштабироваться в ответ на скачки спроса, а также проверять гипотезы при выводе новых продуктов. Поэтому мы активно развиваем облачную экспертизу в отдельном бизнес-юните «Крок облачные сервисы», – сказал Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса в ритейле и FMCG «Крок».

Среди критериев, которые важны ритейлерам при выборе облачного провайдера, опрошенные отметили два основных. Во-первых, это pay-as-you-go, то есть возможность платить только за используемый объем вычислительных мощностей. Во-вторых, хотя, согласно данным «Крок облачные сервисы», наиболее востребованной услугой среди ритейлеров по-прежнему остается облачная инфраструктура (IaaS) – более 70% от общего количества обращений, для клиентов также важно наличие дополнительных сервисов, которые доступны в рамках облачной платформы (PaaS).

«Согласно анализу запросов к «Крок облачные сервисы», среди ритейлеров за последний год больше чем в 2 раза вырос спрос на размещение в облаке ERP-систем и корпоративных приложений. Также увеличилась потребность в E-commerce (на 60%) и Big Data (на 65%). Кроме того, запросы постепенно становятся сложнее, если раньше компаниям было достаточно виртуальной инфраструктуры, то теперь растет спрос на сервисы поверх. Например, на Kubernetes и DevOps, Cloud Security Services и т.д. Кроме того, на 70% подскочил спрос на аудит ИТ», – отметил Сергей Зинкевич, директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы».