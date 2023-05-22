Облако «Крок» помогает российской сети ресторанов увеличивать количество онлайн-заказов в пиковый период

Крупная сеть ресторанов-пиццерий, работающая в семи регионах России, перенесла в облако «Крок» мобильные сервисы онлайн-заказов. В результате проекта, который стартовал в 2021 г., заказчик получил гибко масштабируемую инфраструктуру и обеспечил фактическую доступность онлайн-сервисов (SLA) для клиентов 24/7 равную 99,95%, то есть допустимый простой не превышает 22 минуты в месяц.

На фоне роста популярности онлайн-сервисов сеть ресторанов столкнулась с быстрым наплывом заказов в своих мобильных приложениях и приняла решение перенести высоконагруженные ИТ-системы на облачную платформу. Благодаря миграции функционала веб-приложения в облако «Крок», компания продолжила эффективно работать в пиковый период, кратно увеличила количество выполненных заказов и продолжает открывать новые рестораны.

«Заказчик обратился к нам за экспертизой в горячий период роста бизнеса, самой важной задачей для него было – быстро и качественно обеспечить стабильную работу клиентских сервисов. В короткий срок мы провели аудит и предложили надежную защищенную инфраструктуру на базе нашего облака с пошаговым планом миграции. Благодаря решению компания смогла быстро стабилизировать бизнес-процессы. И сегодня, когда онлайн-сервисы продолжают набирать обороты, руководство сети может не беспокоится о новых пиковых нагрузках на систему», – сказал Сергей Зинкевич, директор по развитию бизнеса «Крок Облачные сервисы».

На базе облачной платформы «Крок» теперь работают все необходимые для онлайн-заказов сервисы клиента: сайт, CRM, бонусная система, система учета, а также приложение по доставке для клиентов, приложение для официантов и приложение для курьеров. Сегодня более 99% заказов сеть ресторанов получает через мобильные сервисы.

По словам ИТ-директора клиента, миграция в облако позволила построить работу онлайн-сервисов на более быстрых процессорах и увеличить производительность систем в период пиковых нагрузок в несколько раз. С новой архитектурой компания смогла обеспечить стабильную работу приложений для своих клиентов 24/7 независимо от числа онлайн-заказов.

Как развиваются отечественные ИБ-платформы безопасность

ИТ-архитектура сети ресторанов размещена на двух независимых площадках облака «Крок», одна из которых является основной площадкой, а вторая – резервной. Это позволяет клиенту, в случае недоступности первой, переключиться на резервную без простоя для бизнеса. Кроме того, заказчик имеет возможность гибко управлять ИТ-инфраструктурой: добавлять дополнительные вычислительные ресурсы в пиковые периоды, либо уменьшать объем существующих. Управление может осуществляться либо в автоматическом режиме, либо под контролем ответственного сотрудника.

«Использование облачных ресурсов становится типичной практикой для индустрии общественного питания, поскольку такая модель обеспечивает высокое качество сервиса при оптимальной цене. Наличие облачной платформы избавляет клиента от необходимости арендовать дорогостоящее оборудование или приобретать и обслуживать собственное. Вместе с тем, возможность гибко управлять ресурсами позволяет компаниям поддерживать стабильность работы систем во время пиковых нагрузок», – отметил эксперт по цифровой трансформации АПК в «Крок», к.т.н. Александр Эдер.

На ИТ-рынке ежегодно появляется большое количество новых технологических решений для ресторанного бизнеса: от сервисов для онлайн-заказов и персонализации общения с клиентами до управления и контроля заведением через мобильное устройство. Интерес отрасли к таким решениям стабильно растет, и эта тенденция станет одной из главных в индустрии питания на ближайшие несколько лет, поскольку информационные технологии дают мощный инструмент для повышения конкурентоспособности любого бизнеса.