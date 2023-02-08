«Крок» локализовала в России ИТ-инфраструктуру страхового брокера Remind

Команда «Крок облачные сервисы» помогла АО «Марш – страховые брокеры», в настоящее время продолжающему работу на российском рынке под брендом Remind, обеспечить локализацию ИТ-инфраструктуры и сервисов в России. В рамках проекта за несколько месяцев с нуля была построена облачная инфраструктура в нашей стране, обеспечена реализация и поддержка всех необходимых для бизнеса ИТ-сервисов.

«Весной 2022 г., когда было принято решение о локализации российского подразделения компании, мы поняли, что перед нами стоит очень серьезная задача – заново выстроить все ИТ-процессы. Ситуация осложнялась тем, что проект перехода необходимо было реализовать за несколько месяцев. При этом большой команды внутри ИТ-отдела для выполнения этой задачи у нас не было. Именно поэтому мы сразу же приступили к поиску провайдера, который был бы готов в сжатые сроки предоставить нам комплексную услугу по локализации ИТ-систем», – сказал Станислав Никонов, директор департамента информационных технологий и систем страхового брокера Remind.

Основным требованием к провайдеру был опыт в построении облачной и сетевой инфраструктуры с нуля, и ее последующее сопровождение. При этом сама облачная платформа должна была быть полностью независимой от иностранных вендоров. Выбор в пользу «Крок облачные сервисы» был обусловлен тем, что продукт компании является собственной разработкой, независимой от зарубежного ПО, а также наличием большой команды экспертов по облаку, сетевой архитектуре, защите инфраструктуры, обслуживанию офисного ПО.

Предложение «Крок» по локализации ИТ-инфраструктуры включало в себя несколько элементов. Во-первых, проектирование облачной ИТ-инфраструктуры по модели IaaS с дублированием ключевых узлов для обеспечения отказоустойчивости, а также построение сетевой архитектуры. Во-вторых, развертывание и хостинг корпоративных ИТ-сервисов, таких как электронная почта, внутренние и внешние корпоративные порталы и системы, возможность удалённого доступа для сотрудников. В-третьих, внедрение решений для защиты корпоративных сервисов и их поддержка.

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В результате за 2 месяца эксперты «Крок облачные сервисы» спроектировали и реализовали внедрение облачной инфраструктуры и корпоративных ИТ-сервисов. Заказчик в сжатые сроки получил новую экосистему решений и смог оперативно перейти на них еще до отключения от облака европейского провайдера. Сегодня команда «Крок» продолжает администрирование и поддержку внедренных решений, а также осуществляет резервное копирование в защищенное хранилище. Весь комплекс ИТ-услуг заказчик получил у одного провайдера в сжатые сроки, благодаря чему смог безостановочно осуществлять бизнес в РФ, работая с готовой ИТ-платформой без необходимости расширять штат ИТ-сотрудников.

«Потребность в локализации российских подразделений иностранных компаний – очень частый запрос, который мы получали от клиентов в 2022 г. Проект с Remind стал для нас одним из самых интересных и комплексных, поскольку нужно было реализовать не только бесшовную миграцию, но и тщательно выстроить всю экосистему корпоративных решений, чтобы обеспечить для сотрудников российского подразделения комфортный пользовательский опыт. Мы планируем не останавливаться на достигнутом и расширять наше сотрудничество в соответствии с бизнес-потребностями заказчика, например, реализовать интеграцию с инфраструктурой on premise», – сказал Сергей Зинкевич, директор по развитию бизнеса, «Крок облачные сервисы».