«Крок» изучила изменение спроса компаний на облачные сервисы в 2022 году

Компания «Крок Облачные сервисы» проанализировала почти 3 тыс. запросов существующих клиентов и потенциальных заказчиков из более чем 30 отраслей, которые поступали в компанию в 2022 г., и выяснил, как изменился спрос на облачные услуги за прошедший период. Если за первые две недели марта 2022 г. количество запросов на услуги «Крок Облачные сервисы» увеличилось на 960%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, то к концу года ситуация стабилизировалась. Результаты исследования показали, что аренда базовой облачной инфраструктуры по-прежнему остается наиболее востребованной услугой – более 60% от числа всех запросов. При этом спрос на некоторые дополнительные сервисы вырос в разы.

Из года в год все больше заказчиков обращает внимание на услуги по администрированию кластеров Kubernetes и стека DevOps, а также по поддержке виртуальных машин 24/7. В этом году данный сегмент продолжил стабильное развитие и увеличился на 50%. Большинство компаний-заказчиков отмечают проблему нехватки специалистов на рынке, поэтому они предпочитают отдавать эти работы внешним проектным командам. Среди основных преимуществ такого подхода они отмечают то, что это снимает необходимость поиска компетентных кадров, позволяет сфокусироваться на собственных задачах по развитию бизнеса, не отвлекая внутреннюю ИТ-команду на рутинные задачи по поддержке стабильной работы инфраструктуры, и помогает улучшить показатели time-to-market (время вывода на рынок).

Рост числа кибератак, который наблюдается в нашей стране с начала года, вызвал ажиотажный спрос со стороны заказчиков на сервисы по защите инфраструктуры. Количество запросов выросло в 4 раза, по сравнению с 2021 г. Во многом это также обуславливается тем, что ранее клиенты опасались развертывать, например, решения класса NGFW, WAF, Anti-DDoS и т.д., из облаков зарубежных провайдеров из-за требований российских регуляторов и вопросов к обеспечению конфиденциальности данных иностранными компаниями. В случае с отечественным облаком эта проблема отпадает.

В 2022 г. «Крок» получила в несколько раз больше заявок на развертывание ERP-систем (SAP, «1C»), по сравнению с 2021 г. В случае с системами SAP потребность миграции в российское облако была связана с уходом вендора из страны и необходимостью перевода существующих систем на российские рельсы. Еще одной причиной роста спроса в данном сегменте является то, что некоторые компании сталкиваются с проблемой некачественного внедрения ERP-систем. Зачастую решение не может работать эффективно из-за недостатка производительности вычислительных ресурсов. Справиться с ситуацией с помощью нового оборудования в текущих реалиях не получится, так как срок ожидания составляет несколько месяцев. Поэтому все больше заказчиков задумывается о развертывании ERP-системы через облако, так как оно предоставляет возможность быстро масштабироваться при необходимости.

Как и ожидалось, более чем в 4 раза увеличилось число заявок на файлообменники и аренду почтовых сервисов из облака. Это обусловлено тем, что они являются базовыми ИТ-решениями, необходимыми для стабильного функционирования любого бизнеса. Кроме того, значительная часть заявок была обусловлена потребностью клиентов найти и быстро внедрить работоспособные аналоги зарубежного ПО, оставшегося без обновлений и поддержки.

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Что касается отраслевой динамики, в 2022 г. на треть выросло число запросов на облачные сервисы от промышленных организаций. Такой масштабный спрос был обусловлен необходимостью отделения российских подразделений от зарубежных головных компаний, а также опасениями, связанными с возможностью отключения от западных сервисов, что в свою очередь может серьезно сказаться на непрерывности производства. Еще одна причина заключается в том, что компании отрасли все больше цифровизируются, а это требует дополнительных вычислительных мощностей, гибкости и надежности. Помимо этого, значительный рост заявок наблюдался со стороны организаций химической и нефтехимической промышленности (120%), логистических (33%), нефтегазовых (27%), телекоммуникационных (23%) и страховых (16%) компаний.

«Российский бизнес все больше трансформируется и спрос на надежную ИТ-инфраструктуру постоянно растет. События 2022 г. оказали серьезное влияние на развитие облачного рынка в стране, поскольку если раньше компании предпочитали закупать оборудование и все строить самостоятельно, теперь это стало затруднительно. В связи с этим популярность облачных сервисов начала расти. Если выделить боли, с которыми в течение года приходили к нам организации, можно выделить несколько основных. Во-первых, это страх. Например, многие заказчики боялись отключения от глобальных сервисов и интернета, в связи с чем обращались к нам за экспертизой, как снизить риски. Во-вторых, потребность в локализации российских подразделений иностранных компаний в связи с их отделением от головных офисов. И, в-третьих, зачастую заказчики просто были чем-то недовольны у предыдущего провайдера и хотели найти более подходящие под свои запросы условия», – отметил Сергей Зинкевич, директор по развитию сервисов «Крок Облачные сервисы».