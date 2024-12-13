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Исследование К2 Cloud выявило 4 основных причины, почему компании переносят «1С» в облако

По данным количественного исследования K2 Cloud, наиболее значимой причиной для миграции решений «1С» в облако является недостаток производительности собственной on premise инфраструктуры — так ответили более 32% респондентов. Второй причиной для переноса «» в облако каждый четвертый ИТ-директор называл непредсказуемый рост нагрузки на приложение. Также 22% руководителей выбирали миграцию «1С» в облако из-за отсутствия должной экспертизы по Linux и PostgreSQL у специалистов внутри компаний. И 21% опрошенных отметили среди наиболее значимых причин для переезда ошибки при настройке ИТ-инфраструктуры заказчика, развернутой on premise. В опросе приняли участие более 400 руководителей ИТ и профильных направлений по «1С». Об этом CNews сообщили представители

Согласно исследованию K2 Cloud, руководителям ИТ-подразделений важно вести открытый диалог с облачным провайдером во время проекта. Процесс миграции «1С» в облако включает в себя несколько этапов: консалтинг, миграцию, настройку, поддержку и управление данными. Подобный спектр услуг на базе облака могут оказать только провайдеры с компетенциями интеграционных проектов. Как показал опрос, заказчикам более интересен комплексный подход от консалтинга и миграции до поддержки и сопровождения систем 1С, чем решение вопроса отдельных этапов миграции.

Обсуждая последовательность миграции в облако «1С», ИТ-директора выделили 4 основных этапа: экспресс-аудит и планирование, настройка инфраструктуры, тестирование и финальный контроль обеспечения производительности после миграции. 43% ИТ-руководителей назвали заключительный этап наиболее значимым для бизнеса. Именно он подтверждает успешность всего проекта.

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Респонденты также указали наиболее популярные методы и инструменты для оценки производительности «1С». Так, более половины (56%) доверяют тесту Гилева. Стандартные нагрузочные испытания применяют 22% заказчиков, 14% компаний самостоятельно разрабатывают нагрузочные исследования под свои задачи. И 8% определяют качество миграции с помощью сценарных тестирований.

«Мы наблюдаем значительное увеличение интереса к переносу бизнес-систем, таких как «1С», в облачную инфраструктуру. Этот тренд существует не только в России, но и в мире, где ИТ-руководители все чаще говорят о важности облачных технологий для поддержания бизнес-эффективности. Без облачных сервисов компании сталкиваются с потерей производительности, что влечет за собой простои и финансово-юридические издержки. Эксперты прогнозируют, что к 2027 г. до 70% крупных предприятий в мире перейдут на облачные платформы для ускорения своих бизнес-процессов. Перенос «1С» в облако обеспечивает доступность, безопасность и масштабируемость, и мы, как надежный партнер в области облачных сервисов, стремимся сделать миграцию максимально комфортной и быстрой», — сказал Сергей Зинкевич, генеральный директор K2 Cloud

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