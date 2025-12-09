Разделы

Женщины пишут Деду Морозу в четверг — кто и как заказывает себе новогодние подарки

В 2025 г. все больше жителей Курганской области не хотят полагаться на волю случая, а предпочитают самостоятельно выбирать подарки, которые окажутся под ёлкой в Новый год. По данным аналитиков «МегаФона», в ноябре число курганцев, использующих сайты с вишлистами, выросло сразу в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно анализу массива обезличенных данных, всплеск активности на сервисах со списками желаний произошел еще до официального старта «почтовой кампании» зимнего волшебника в начале декабря. Если в 2024 г. пик интереса к составлению вишлистов пришелся на последний месяц зимы, то в 2025 г. жители области занялись планированием уже в октябре. Такой подход, вероятно, помогает избежать предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед праздниками.

Особенно популярны письма Деду Морозу у зрелой аудитории, которая также помогает в этом процессе своим детям. Самыми организованными в новогодней подготовке оказались курганцы 25–34 лет — на них приходится 36% от общего числа составителей вишлистов. Доля пользователей 35–44 лет, которые стараются облегчить выбор близким, составляет 33%. Люди 45–54 лет также стремятся избежать сюрпризов — на эту группу приходится 17%. Женщины на 25% чаще мужчин выбирают подарки самостоятельно.

Жители области занимаются составлением списков с желаниями преимущественно во второй половине рабочей недели. К примеру, в четверг трафик на такие ресурсы, как правило, оказывается в 1,5 раза среднедневного показателя.

«Популярность различных онлайн-сервисов растет — жители региона пользуются нейросетями, проводят рабочие видеоконференции, проходят обучение на интернет-платформах, а в предпраздничный период ищут презенты в глобальной сети и составляют списки желаний. Чтобы поиск подарков в цифровом пространстве проходил с комфортом и на высоких скоростях, с начала года наши инженеры запустили и модернизировали уже более 120 объектов связи в городах и небольших населенных пунктах Курганской области», — сказал Геннадий Жуков, директор «МегаФона» в Курганской области.

