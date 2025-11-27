Прокат на 6.0: в Южноуральске улучшили связь у Центрального стадиона

Новогодние праздники — время активного отдыха на лыжах и коньках. Предвосхищая интерес любителей спорта к таким локациям, специалисты «МегаФона» запустили телеком-оборудование вблизи от Центрального стадиона Южноуральска, где планируют открыть городской каток. В этом сезоне местные жители не только смогут приятно провести время на льду, но и поделиться яркими впечатлениями от собственных прокатов в соцсетях и мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Каток на Центральном стадионе ежегодно собирает сотни жителей Южноуральска. Теперь для новичков-фигуристов и опытных любителей доступны стабильная связь и мобильный интернет на скорости до 90 Мбит/с. Посетители популярного места смогут оперативно связаться с близкими, выложить видео в соцсети или оплатить услуги при помощи онлайн-банка.

Мобильным интернетом в районе Центрального стадиона в Южноуральске активно пользуются и до открытия катка. Как подтверждают аналитики на основе обезличенных данных, только в ноябре в этой локации прокачали объем данных, сопоставимый с отправкой более 680 тыс. фотоснимков. Закономерно, что в преддверии праздников трафик будет расти.

Новое телеком-оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это значит, что интернет будет стабильным и быстрым даже в часы пиковых нагрузок — вечерами в выходные и праздничные дни, когда жители Южноуральска семьями и с друзьями приходят отдохнуть.

«Мы поддерживаем тех, кто выбирает активный отдых в праздничные дни — не обязательно быть профессионалом, чтобы получить удовольствие от катания на коньках в приятной компании. А для того, чтобы отдых был действительно комфортным, мы развиваем телеком-инфраструктуру в популярных локациях. Бесперебойная связь позволяет оставаться на связи с близкими, заниматься спортом под любимую музыку, оплачивать услуги или пользоваться онлайн-навигатором», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Ранее оператор обеспечил связь и мобильный интернет в других популярных местах Челябинской области — в Аркаиме и в районе городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске.