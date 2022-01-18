CorpSoft24 связала «1С» с операционной системой компании «Логбокс»

Специалисты CorpSoft24 завершили проект по интеграции «1С:Предприятие» с системой оперативного управления логистической компании «Логбокс». В результате «Логбокс» получила возможность экспортировать данные о движении денежных средств из бухгалтерской программы, видеть практически в режиме реального времени в своей операционной системе сальдо контрагентов, принимать на его основе более эффективные управленческие решения. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Для автоматизации бизнес-процессов «Логбокс» использует несколько ИТ-решений, включая систему управления коммерческой и производственной деятельностью на платформе «ИРС Перевозки» и систему финансового учета на базе «1С:Предприятие 8» (конфигурация «Бухгалтерия предприятия КОРП»).

«До старта проекта эти решения не были связаны между собой. «Логбокс» не могла передавать информацию о движении денежных средств из бухгалтерской программы в другие. Это препятствовало оперативному принятию решений», - сказал Константин Крыжановский, руководитель отдела сопровождения 1С CorpSoft24.

Специалистами CorpSoft24 была выполнена интеграция этих решений. В том числе реализован экспорт-импорт данных как о платежах клиентов в разных валютах, так и других операциях с денежными средствами клиентов «Логбокс» из «1С» в «ИРС Перевозки», в дальнейшем этот процесс будет осуществляться автоматически. Было настроено взаимодействие между системами с использованием веб-сервисов (REST) и произведена синхронизация справочника договоров и услуг.

«В результате интеграции мы получили актуальные сведения обо всех операциях с денежными средствами клиентов в системе коммерческой и производственной деятельности и обеспечили полностью автоматическое оперативное отражение всех операций на лицевых счетах клиентов. Теперь мы можем более эффективно выстраивать коммуникацию с клиентами, обслуживать заказы и, в случае необходимости, работать с дебиторской задолженностью. Эта интеграция повысила эффективность нашего бизнеса. Мы планируем продолжить сотрудничество с CorpSoft24, реализовать еще ряд интеграционных потоков с системами на платформе «1С»», - сказал директор по ИТ «Логбокс» Сергей Денисов.