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Петелин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Дополненная реальность против психосоматики: в Сеченовском университете применили VR для лечения различных ментальных расстройств 1
|18.03.2024
|Навстречу звездам: южноуральцы стали чаще интересоваться космосом 1
Петелин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 1
|МегаФон 9450 1
|Попович Павел 2 1
|Денисов Сергей 24 1
|Сураев Максим 24 1
|Гагарин Юрий 93 1
|Корниенко Михаил 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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