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«МегаФон» ускорил интернет в Плесе на Волге

«МегаФон» реализовал программу по улучшению качества связи в одном из самых популярных туристических центров Ивановской области – в городе Плесе, куда ежегодно приезжает более 100 тыс. туристов. Как отмечают специалисты компании, в результате проведённых работ средние скорости мобильного интернета выросли на 30%.

Модернизация объектов связи позволила усилить 4G‑покрытие в микрорайоне Заречная слобода, где расположены Дом-музей И.И. Левитана, знаменитая скульптура Дачницы и множество памятников, в том числе уникальные деревянные церкви XVII века, перенесенные сюда из разных уголков Ивановской области. В результате проведенных работ увеличилась ёмкость сети и значительно выросла скорость передачи данных, что гарантирует стабильную работу всех современных цифровых сервисов, а также позволяет общаться и делиться контентом в соцсетях со своими друзьями и близкими.

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В зону стройки вошел также городской микрорайон Северцево, где расположено множество объектов социального значения: магазины, колледж, городская больница, парк. Цифровые улучшения затронули улицы Островского, Калинина, Гагарина, Комсомольскую, Лесную и другие. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с частной застройкой, где проживает несколько тысяч человек.

На сегодняшний день около 15% трафика передачи данных в Плесе приходится на путешественников из Москвы. Чаще всего город посещают жители соседних Владимира, Ярославля и Костромы. Всего в город приезжают туристы из 67 регионов России, благодаря этому он входит в четвёрку самых посещаемых туристами малых городов России и занимает первое место в стране по числу туристов на одного жителя.

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