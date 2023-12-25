Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-доступ
|

МТС увеличила скорость мобильного интернета в столице русского валенка

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Наволоках Кинешемского района Ивановской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в городе, признанном столицей русского валенка, увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование в центре города Наволоки, где проживает более 8 тыс. человек. Зимой сюда стекаются тысячи туристов, чтобы побывать на фестивале русского валенка, а также увидеть работу многочисленных сапоговаляльных мастерских. За Наволоками закрепилась слава одного из главных центров производства в России, местные мастера валяют обувь от тапочек до высоких валенок, вышитых бисером, с аппликацией и расписных.

В новогодние каникулы Наволоки традиционно привлекут туристов не только из соседних областей, но и из более отдаленных регионов России. МТС к этому времени прокачала связь в праздничных локациях — в центре города и в местах сосредоточения сувенирных лавок.

«Big Data МТС отметила значительный рост турпотока в Ивановскую область благодаря событийному туризму, поэтому мы активно развиваем сеть. Сегодня связь есть на всех главных туристических маршрутах — участке «Золотого кольца», в Плесе, Шуе, Лухе, Холуе, Кинешме, в самом Иванове, теперь мы прокачали мобильный интернет в Наволоках. В пути современному туристу должны быть всегда доступны навигатор, приложения бронирования отелей и экскурсий, онлайн-покупки билетов, экосистемные сервисы «в дорогу», такие как онлайн-кинотеатр, онлайн-библиотека или музыка», — сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое
Импортонезависимость

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

Минобороны требует запрета ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Начались массовые продажи российских ноутбуков OSiO. Цена. Опрос

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

США хотят буквально взорвать главного мирового производителя чипов, если Китай и Тайвань объединятся

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще