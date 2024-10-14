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«МегаФон» улучшил качество связи в четырех районах Ивановской области

Почти 25 тыс. жителей 11 малых населенных пунктов Ивановской области получили расширенное покрытие сети LTE и более стабильный мобильный интернет. Установка дополнительного оборудования позволила увеличить зону действия 4G-сети на 20% в каждом из этих поселений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры компании тщательно подбирали места для размещения новых телекоммуникационных объектов, чтобы обеспечить максимальный радиус охвата. Благодаря этому мобильная связь и высокоскоростной интернет стали доступны не только в центральной части населенных пунктов, но и в медицинских, образовательных и культурных учреждениях. Новая телеком‑инфраструктура работает в низкочастотном диапазоне, что позволяет охватить большую территорию 4G‑покрытием.

«Мы уделяем особое внимание развитию связи в небольших населенных пунктах Ивановской области, рассматривая их как перспективные точки роста региона. Развитие мобильного интернета в сельской местности способствует сокращению цифрового неравенства между городом и деревней, повышению качества жизни и открывает новые возможности для самореализации жителей отдаленных сел и деревень. Используя передовую аналитику big data, мы строим и модернизируем сети 4G, чтобы сельские жители могли пользоваться теми же цифровыми сервисами, что и городские», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

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Теперь сельчане могут получать государственные и социальные услуги в режиме онлайн, осуществлять удаленные платежи, записываться к врачу, получать рецепты и назначения, проходить онлайн-курсы, участвовать в вебинарах, получать дополнительное образование дистанционно, не покидая дома. Быстрый мобильный интернет улучшает коммуникацию с родными и близкими, а также упрощает решение повседневных бытовых задач.

Населенные пункты, где специалисты «МегаФона» улучшили 4G‑покрытие: Савинский район - п.Савино, Д. Алешово, С. Агрофенино; Верхнеландеховский район – п. Верхний Ландех, д.Серково, с. Мыт; Южский район – г.Южа, с.Талицы, с. Холуй; Лухский район – п.Лух, с. Порздни.

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