Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС «прокачала» путь к заброшенной готической усадьбе в Преображенском

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в селе Преображенское Ивановской области. На его территории находится одна из самых красивых заброшенных дореволюционных усадеб – дом южских фабрикантов Балиных. В результате проведенных работ средняя скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Преображенское известно комплексом зданий в духе французских замков с элементами готики, который появился здесь в конце XIX века, но сгорел в 1990-х годах. От усадьбы остались развалины каменных построек, в которых тем не менее угадывается готический стиль и роскошь тех времен. На въезде в усадьбу сохранились дворцовые обелиски, о былом величии местного парка напоминает ландшафт и редкие деревья в несколько человеческих обхватов.

Заброшенная усадьба является местом притяжения исследователей дореволюционной старины, необычной архитектуры и личности самого владельца - фабриканта из Южи Асигкрита Балина. Он был предпринимателем, крупным торговцем бумажной пряжей, миткалем и ситцами, владельцем бумагопрядильной и ткацкой фабрик.

«Современный тренд на местный туризм, который установился в последние годы, способствует популярности путешествий по малым городам и поселкам России. МТС помогает сделать его комфортным и безопасным. Во многих городах и селах Ивановской области сохранились свидетельства многовековой истории нашего государства, которые привлекают множество туристов из разных регионов. Big Data МТС позволяет нам анализировать эти потоки, прогнозировать нагрузку на инфраструктуру сети и проводить модернизацию там, где это необходимо в первую очередь. Увеличение турпотока в Преображенское и другие усадьбы поможет привлечь внимание к их сохранению», − сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

После проведенной МТС модернизации сети туристы могут даже в отдалении от трасс и городов, в старинных зданиях с толстыми стенами делать голосовые звонки, искать дополнительную информацию в интернете, делать фото и видео и размещать их в соцсетях. Также приезжие, которые прибывают в Преображенское автомобильным транспортом, могут самостоятельно путешествовать, пользуясь справочной информацией на сайтах музея и главного Туристического портала Ивановской области Visitivanovo.

Особенности национального импортозамещения: разбираем типичные проблемы (часть 2)
Импортонезависимость

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хозяева «Билайна» продали компанию за долги

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Усилия властей идут прахом. Россияне тонут под волнами спам-звонков

Из Минцифры ушел замминистра - главный связист

В Tele2 новый гендиректор. Предыдущий проработал всего полгода

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще