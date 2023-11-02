МТС оцифровала ДЮСШ «Арена» в Кинешме перед осенне-зимними турнирами

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в районе детско-юношеской спортивной школы «Арена» в Кинешме. Оператор увеличил скорость мобильного интернета на 50% перед осенне-зимними турнирами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на улице Волочаевской, обеспечив новое качество связи в большом частном секторе, учреждениях социальной инфраструктуры и торговли. В результате абонентам теперь доступна скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с.

Новое качество связи получила также ДЮСШ «Арена». 4 ноября 2023 г. здесь пройдет городской турнир по волейболу среди мужских команд, 11-12 ноября 2023 г. спортивная площадка соберет со всей Ивановской области женские команды по волейболу. Далее запланированы соревнования по боксу, баскетболу, хоккею и художественной гимнастике, которые соберут сотни спортсменов и болельщиков.

«Район на въезде в Кинешму имеет большие потребности в связи, в частности, благодаря своим крупным образовательным учреждениям. Наша задача в части ДЮСШ «Арена» - обеспечить всех хорошей голосовой связью и скоростным мобильным интернетом с учетом роста потребностей в интернет-трафике во время турниров. Сейчас скорости мобильного интернета в районе спортивной школы достаточно, чтобы выкладывать в сеть фото и видео всех самых красивых и «опасных моментов», можно даже запускать свои прямые эфиры – связь не подведет», — сказала директор филиала МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

«В нашей школе одновременно занимается более 500 детей разного возраста, а в течение года на турниры из разных городов приезжают еще столько же. Во время тренировок связь нужна и спортсменам, и родителям, потому что некоторые в ожидании продолжают работать удаленно, общаются в соцсети или смотрят фильмы. На самих соревнованиях болельщики активно пользуются интернетом, многие размещают в соцсетях фото и видео, запускают прямые эфиры, активно комментируют происходящее в онлайне. Особенно связь важна, конечно, для иногородних, и сейчас потребности в цифровых сервисах в сети МТС закрыты полностью», - сказал и. о. директора ДЮСШ «Арена» Максим Уланов.

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Также мобильным интернетом на новых скоростях теперь могут пользоваться школа № 2, Кинешемский колледж индустрии, питания и торговли, детская поликлиника № 2 и педиатрическое отделение Кинешемской центральной районной больницы, гостиницы, кафе, предприятия автосервиса, а также более 1000 местных жителей района, расположенного на въезде в Кинешму.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.