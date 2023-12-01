«Мегафон» ускорил интернет в Шуе - столице «Русского Рождества»

«Мегафон» реализовал программу по улучшению качества связи в одном из развивающихся туристических центров Ивановской области в городе Шуя, куда ежегодно приезжает более 100 тыс. туристов. Как отмечают специалисты компании, в результате проведённых работ средние скорости мобильного интернета выросли на 40%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Модернизация и строительство новых объектов связи позволили усилить 4G‑покрытие в жилых микрорайонах города за счёт использования нескольких диапазонов LTE, обладающих высокими скоростными характеристиками и проникающей способностью сотового сигнала. В конечном итоге увеличилась ёмкость сети и значительно выросла скорость передачи данных, что гарантирует стабильную работу всех современных цифровых сервисов, а также позволяет общаться и делиться контентом в соцсетях со своими друзьями и близкими.

«Мы уделяем особое внимание промышленным центрам, тем более, что они становятся важными туристическими объектами, поэтому городу, где проводится главный фестиваль Рождества в России, уделяется особенное внимание. Кроме установки новых телеком‑объектов, на части существующих мы провели модернизацию, обеспечив тем самым нашим абонентам стабильность голосовой связи и уверенное интернет-соединение», — сказала директор «Мегафона» в Ивановской области Ирина Манова.

В зону стройки вошли городские микрорайоны, где расположено множество объектов социального значения: магазины, школа, строчевышивальная фабрика, детская поликлиника. Цифровые улучшения затронули улицы Свердлова, Алимова, Базарную, Слободскую, Школьную и др. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с частной застройкой, где проживает несколько тысяч человек.

На сегодняшний день около 20% трафика передачи данных в Шуе приходится на путешественников из Москвы и Нижнего Новгорода. Чаще всего город посещают жители соседних Костромы, Ярославля и Владимира. Наибольший интерес у туристов вызывает фестиваль «Русское Рождество», проводимый в городе во время зимних каникул начиная с 2020 г. и уже завоевавший всероссийскую популярность.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.