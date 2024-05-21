Разделы

Техника
|

«Аквариус» запустил производство новой модели ноутбука Aquarius Cmp NE355

Группа компаний «Аквариус» запустила производство новой модели ноутбука Aquarius Cmp NE355. Его особенностью является совместимость с основными отечественными операционными системами: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «Роса Linux». Кроме того, он оснащен качественной аудиосистемой и веб-камерой. Также устройство внесено в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Ноутбук был разработан в собственном центре разработок и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: пайка системной платы произведена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции была выполнена в Твери.

Устройство можно использовать для оснащения мобильных сотрудников, которым важна автономность. Благодаря многоядерному процессору Ryzen 5 6000 серии Aquarius Cmp NE355 подойдет для работы в офисе, учебы или удаленной работы из дома. При этом высокие частоты работы обеспечат высокую производительностью а, значит, удобство и эффективность работы традиционных офисных приложений, браузеров, антивирусов и других приложений, оперирующих большим количеством данных, медиаконтентом. Кроме того, ноутбук может применяться для обработки конфиденциальной информации.

Aquarius Cmp NE355 оснащен экраном 15,6 дюйма FHD с антибликовым покрытием. Устройство также имеет большое количество USB-портов: 4 x USB Type-A и 4 x Type-С c обеих сторон корпуса, которые позволяют подключать к ноутбуку множество внешних устройств. Ноутбук имеет качественную аудиосистему с четырьмя динамиками. Кроме того, устройство обладает блоком микрофонов и FHD-веб-камерой, которые обеспечивают высокое качество видеозвонков.

Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства
Маркет

«Выпуск новой модели ноутбука Aquarius Cmp NE355 на рынок – это не только важное дополнение линейки устройств Aquarius, но и расширение ассортимента отечественных мобильных решений на отечественном ИТ-рынке. Удобный ноутбук повышенной производительности обеспечит задачи миграции сотрудников предприятий, организаций на отечественный программный стек, даст возможность ученикам и преподавателям образовательных организаций получить возможность комфортной работы с отечественными операционными системами, офисными приложениями, приложениями для совместной работы и видеоконференции», – сказал президент группы компаний «Аквариус» Владимир Степанов.

Компания планирует произвести до конца года несколько десятков тысяч данных устройств, первые партии уже поставлены заказчикам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

«Мосгортранс» покупает отечественные сервера почти на полмиллиарда

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Офисные работники придумали, как с помощью Windows обмануть руководство и меньше работать. Россияне так не смогут

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024