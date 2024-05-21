«Аквариус» запустил производство новой модели ноутбука Aquarius Cmp NE355

Группа компаний «Аквариус» запустила производство новой модели ноутбука Aquarius Cmp NE355. Его особенностью является совместимость с основными отечественными операционными системами: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «Роса Linux». Кроме того, он оснащен качественной аудиосистемой и веб-камерой. Также устройство внесено в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Ноутбук был разработан в собственном центре разработок и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: пайка системной платы произведена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции была выполнена в Твери.

Устройство можно использовать для оснащения мобильных сотрудников, которым важна автономность. Благодаря многоядерному процессору Ryzen 5 6000 серии Aquarius Cmp NE355 подойдет для работы в офисе, учебы или удаленной работы из дома. При этом высокие частоты работы обеспечат высокую производительностью а, значит, удобство и эффективность работы традиционных офисных приложений, браузеров, антивирусов и других приложений, оперирующих большим количеством данных, медиаконтентом. Кроме того, ноутбук может применяться для обработки конфиденциальной информации.

Aquarius Cmp NE355 оснащен экраном 15,6 дюйма FHD с антибликовым покрытием. Устройство также имеет большое количество USB-портов: 4 x USB Type-A и 4 x Type-С c обеих сторон корпуса, которые позволяют подключать к ноутбуку множество внешних устройств. Ноутбук имеет качественную аудиосистему с четырьмя динамиками. Кроме того, устройство обладает блоком микрофонов и FHD-веб-камерой, которые обеспечивают высокое качество видеозвонков.

«Выпуск новой модели ноутбука Aquarius Cmp NE355 на рынок – это не только важное дополнение линейки устройств Aquarius, но и расширение ассортимента отечественных мобильных решений на отечественном ИТ-рынке. Удобный ноутбук повышенной производительности обеспечит задачи миграции сотрудников предприятий, организаций на отечественный программный стек, даст возможность ученикам и преподавателям образовательных организаций получить возможность комфортной работы с отечественными операционными системами, офисными приложениями, приложениями для совместной работы и видеоконференции», – сказал президент группы компаний «Аквариус» Владимир Степанов.

Компания планирует произвести до конца года несколько десятков тысяч данных устройств, первые партии уже поставлены заказчикам.