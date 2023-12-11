«Аквариус» запускает производство российских многофункциональных ноутбуков с высоким разрешением экрана

Ноутбук Aquarius Cmp NS616 разработан в собственном R&D-центре и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: системная плата изготовлена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции выполнена в Твери. Внутри устройства – энергоэффективный процессор с частотой до 5 ГГц. Ноутбук внесен в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители компании «Аквариус».

Новый ноутбук Aquarius с экраном 16 дюймов и QHD-матрицей предназначен для решения различных задач: бизнеса, учебы, работы с графическими и видеоматериалами. Соотношение сторон экрана 16:10 дает преимущество при работе с текстовыми документами и документацией. Устройство снабжено клавиатурой с цифровым блоком и подсветкой для работы при слабом освещении или в поездках. Увеличенный на 33% тачпад позволяет более точно работать с курсором без использования мыши. Управление жестами также становится более комфортным. В изделии применены технологии, позволяющие увеличить мощность системы охлаждения и защитить его от перегрева.

«Когда мы думали над дизайном новой модели, то ставили в приоритет потребительские характеристики важные для современного бизнес-ноутбука. Это и качество исполнения, и современная качественная матрица дисплея, и широкий набор интерфейсов для разных моделей использования. Получился отличный продукт, не уступающий, а где-то и превосходящий по характеристикам модели от известных западных брендов, но базирующийся на нашей доверенной платформе. Не забыли и про идентичность бренда, делаем нашу продукцию более узнаваемой», - сказала Ольга Шернек, директор дирекции по продукции группы компаний «Аквариус».

IPS-экран с разрешением WQXGA/QHD (2560х1600) позволяет отображать больше информации на экране и просматривать высококачественный контент. Антибликовое покрытие защищает от световых дефектов при нахождении в зоне ярких источников света. Облегченный корпус с элементами из сплава магния позволил сохранить небольшой вес ноутбука и обеспечить механическую надежность в условиях интенсивной эксплуатации.

На корпусе ноутбука расположены порты ввода-вывода, включая два Thunderbolt 4 с поддержкой функции зарядки. Также поддерживаются высокоскоростные беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, в качестве опции возможна установка LTE модема. Запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы

Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware Маркет

В рамках доверенной платформы Cmp NS616 поддерживает отечественные модули АПМДЗ, реализовано аппаратное отключение камеры и беспроводных интерфейсов, есть поддержка отечественных операционных систем.

***

Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба. «Аквариус» обладает компетенциями в сфере разработки, тестирования и производства вычислительной техники и комплексов, включая разработку системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения. Компания развивает направление реализации ИТ-услуг, участвует в ОКР и НИОКР.