ПАК «Боцман» включен в реестр Минцифры России

Компания Smart Technologies Soft представляет программно-аппаратный вычислительный комплекс «Боцман». Продукт включен в реестр ПАК Минцифры России в классе «Программно-аппаратные вычислительные комплексы управления базами данных комбинированного типа» под №30473 от 22 октября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Smart Technologies Soft.

ПАК «Боцман» — это решение для управления базами данных комбинированного типа, разработанное для ресурсоемких вычислительных задач, требующих высокой производительности, масштабируемости и надежности.

ПАК «Боцман» предназначен для выполнения ресурсоемких вычислительных задач, требующих масштабируемой обработки данных и аналитики в реальном времени. В состав комплекса входят платформа контейнеризации «Боцман Клик», операционные системы «Ред ОС» и/или Astra Linux Special Edition, а также аппаратные средства на базе отечественных серверов производства компании YADROVEGMAN R220 G2 и/или R120 G2; коммутаторы Ethernet CS2100 (CS2148P-4D и/или CS4148Q-8U). Состав программно-аппаратного комплекса обеспечивает гибкость конфигурации, совместимость и устойчивость решения в корпоративных и государственных ИТ-инфраструктурах.

ПАК «Боцман» обеспечивает прогнозируемую масштабируемость и оптимизацию аппаратных ресурсов, устойчивую работу при росте нагрузки и в условиях аварийного восстановления, повышенную производительность транзакционных операций и снижение задержки доступа к данным. ПАК готов к решению задач в областях аналитики больших данных, финансовых услуг, кибербезопасности и таких цифровых сервисов, как аналитика потока кликов и аналитика данных датчиков интернета вещей, данных финансового рынка, данных мониторинга и обеспечения наблюдаемости.

«Включение ПАК “Боцман” в реестр Минцифры — это важный шаг для всей нашей команды и партнеров. Этот статус подтверждает высокий уровень технологической зрелости решения и его соответствие требованиям к отечественным продуктам. Мы создаем ПАК, готовый к применению в критически важных инфраструктурах, конкурентоспособный и открывающий широкие возможности для внедрения в государственные и корпоративные ИТ-системы России», – отметил генеральный директор Smart Technologies Soft Антон Ефремов.

