Гарантия безопасности: платформа «Боцман» получила государственную верификацию ФСТЭК России

Платформа контейнеризации «Боцман» от компании «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») официально получила запись в реестре средств защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Этот шаг подтверждает, что решение соответствует строгим требованиям регулятора в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Успешное прохождение экспертизы означает, что «Боцман» полностью отвечает положениям ключевого нормативного документа. По результатам проверки платформа была отнесена к четвертому классу защиты, что является признанием зрелости ее архитектуры и надежности встроенных механизмов безопасности.

Фактически получение записи в реестре ФСТЭК России — это прохождение комплексной государственной экспертизы. Она удостоверяет, что технология не только функциональна, но и корректно реализует все заявленные функции контейнеризации, обеспечивая необходимую защищенность данных и устойчивость к потенциальным угрозам. Теперь платформа официально рекомендована к использованию в наиболее критичных сегментах: в государственных информационных системах (ГИС), при обработке персональных данных, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) и других защищенных контурах.

Для заказчиков из государственного и корпоративного секторов наличие записи ФСТЭК России служит гарантией и важным критерием выбора. Это прямое свидетельство того, что продукт соответствует установленным стандартам, обеспечивает регламентированные меры защиты и может быть легально внедрен в проектах, где обязательна сертификация или иная форма подтверждения соответствия требованиям регулятора. Таким образом, «Боцман» снимает с организаций егуляторные риски, открывая путь к современной, безопасной и признанной на государственном уровне контейнерной инфраструктуре.

«Внесение платформы «Боцман» в реестр ФСТЭК России — это не просто формальность, а результат многолетней системной работы над безопасностью архитектуры нашего продукта. Мы создавали ее с расчетом на самые жесткие требования, и сегодня государственная экспертиза это подтвердила. Для нас это знак доверия, а для рынка — появление нового, полноценного инструмента для построения защищенных цифровых сред. Предприятия и госорганы могут с уверенностью выбирать российскую технологию контейнеризации для своих критически важных систем», — сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ «Боцман» и GitFlic.



