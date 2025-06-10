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Амирханян Кристина
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|МГФОМС завершил переход ИТ-сервисов на российскую платформу контейнеризации «Боцман» 1
|13.02.2023
|Smart Technologies приступила к реализации проекта по созданию импортонезависимого ЦОД 1
Амирханян Кристина и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 149593 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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