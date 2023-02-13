Smart Technologies приступила к реализации проекта по созданию импортонезависимого ЦОД

Компания Smart Technologies признана победителем электронного аукциона на выполнение работ по организации опытной эксплуатации импортонезависимого территориально распределенного центра обработки данных, объявленного Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Проект подразумевает ввод в опытную эксплуатацию территориально распределенного ЦОД, поддерживающего автоматизированную информационную систему обязательного медицинского страхования (АИС ОМС) МГФОМС. Об этом CNews сообщили представители Smart Technologies.

На текущий момент ЦОД МГФОМС распределен между двумя дата-центрами и центром арбитражного слежения за доступностью ресурсов (кворумной площадкой), расположенными на территории Москвы. В состав текущей конфигурации вычислительных мощностей, поддерживающих работу информационных систем МГФОМС входят решения Oracle Database11g, объединенные в распределенный кластер (Oracle Real Application Cluster) и Oracle Application Server 11g, развернутые на серверах архитектуры IBM Power Systems и Intel x86 с использованием технологий виртуализации IBM PowerVM и VMware. Целью проекта является организация опытной эксплуатации решений на основе оборудования, включённого в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, и программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также свободно распространяемого программного обеспечения.

В ходе реализации проекта, перед специалистами Smart Technologies поставлены задачи по организации опытной эксплуатации тестового контура вычислительной подсистемы, а также подсистем хранения данных, управления базами данных и серверов приложений. На базе операционных систем отечественного производства, инженерам Smart Technologies предстоит реализовать функции управления учетными записями и рабочими местами пользователей, сетевыми настройками, файловыми ресурсами и очередью печати, на уровне, отвечающем всем современным требованиям качества, для решений данного класса. Одной из важнейших составляющих проекта является организация опытной эксплуатации подсистемы резервного копирования, обеспечивающей надежную сохранность данных и возможность оперативного восстановления в случае сбоя. В качестве аппаратного обеспечения, системными архитекторами Smart Technologies спроектировано использование серверного оборудования x86 архитектуры производства «Аквариус» и систем хранения данных «Аэродиск».

Практические условия реализации поставленных выше целей требуют обеспечения технологической совместимости внедряемых решений с используемыми в настоящий момент компонентами, на всех этапах проекта, что, безусловно, является фактором, многократно увеличивающим сложность и трудоемкость предстоящих задач. Что в свою очередь определяет включение в команду проекта специалистов Smart Technologies по таким направлениям как серверное оборудование X86 архитектуры, сетевое оборудование, системы виртуализации, операционные системы, системы мониторинга и многим другим смежным ИТ-направлениям.

«Пилотный проект призван обеспечить бесшовный переход на импортонезависимые компоненты с Oracle, IBM Power, IBM AIX, EMC VPLEX, Oracle Weblogic. В результате внедрения новой системы заказчик обретет легко масштабируемую, независимую от конкретного производителя оборудования инфраструктуру», - сказала директор Департамента по работе с государственными структурами Smart Technologies Кристина Амирханян.