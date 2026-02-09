Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Софтлайн Решения» помогла производственной компании организовать эффективное хранение конструкторской документации

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла производственной компании автоматизировать процесс подготовки производства. Для этого команда «Софтлайн Решений» внедрила в ИТ-инфраструктуру заказчика систему управления жизненным циклом изделия – APPIUS-PLM УЖЦИ. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Это позволило предприятию обеспечить полный контроль над документами, а также повысить скорость доступа к данным и снизить операционные риски. Для успешного перехода на новые бизнес-процессы специалисты «Софтлайн Решений» выполнили необходимые работы по настройке системы, провели обучающие курсы для пользователей: администраторов системы, конструкторов и технологов предприятия. Данный проект соответствует стратегии ГК Softline по импортозамещению и развитию продуктов российских ИТ-производителей.

Для компании с крупными производственными мощностями и развитым штатом инженеров было важно создать единое цифровое пространство, где хранилась бы точная информация об изделиях. До обращения к «Софтлайн Решениям» документация заказчика хранилась разрозненно на локальных компьютерах сотрудников, что создавало риски потери информации, увеличивало время поиска данных и снижало эффективность совместной работы инженерных подразделений. Внедрение PLM (Product Lifecycle Management, управление жизненным циклом продукта) было необходимо, чтобы исключить работу с устаревшими версиями документов, избежать разработки дубликатов изделий и минимизировать ошибки в процессе коммуникации с производством. Это также позволяло обеспечить оперативный выпуск новых изделий на базе существующих прототипов и быстрый и безопасный доступ к актуальной информации об изделии.

Специалисты «Софтлайн Решений» провели анализ процессов заказчика и предложили систему APPIUS-PLM. Решение соответствовало требованиям компании к управлению данными об изделии и обеспечивало необходимые процессы. При выборе также учитывались следующие факторы: быстрый ввод системы в эксплуатацию, доступный бюджет внедрения, профессионализм технических специалистов. Эксперты «Софтлайн Решений» совместно с клиентом организовали пилотное тестирование, в ходе которого были оценены базовый функционал системы и ее применимость к процессам компании на примере конкретного изделия. Успешная опытная эксплуатация подтвердила правильность выбора, после чего команда «Софтлайн Решений» выполнили внедрение APPIUS-PLM, обеспечив плавный переход заказчика на новые рабочие процессы.

Основным конкурентным преимуществом APPIUS-PLM является ее «идеология»: система работает как конфигурация на платформе «1С». Благодаря этому, пользователи обеспечены едиными справочниками и удобным механизмом интеграции без долгих и дорогостоящих разработок: исключается необходимость в MDM системах, «из коробки» предусмотрена возможность автоматической передачи информации в «:ERP» или «1С:УПП». APPIUS-PLM – одно из немногих решений на российском рынке, которое обладает подобным функционалом.

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов
Цифровизация

Интеграция позволила клиенту создать единый контур данных, где изменения в конструкторской и технологической документации автоматически передаются в производственную систему, минимизируя при этом ошибки ручного ввода. Еще одним плюсом APPIUS-PLM является открытость кода, поэтому для самостоятельной доработки решения заказчик смог задействовать внутренних специалистов по «1С». Это снизило стоимость владения и ускорило интеграцию PLM в существующие процессы.

«Внедрение системы нам удалось выполнить всего за три месяца, благодаря наличию собственной экспертизы по PLM-решениям. Одной из важных задач проекта стала адаптация системы под требования и регламенты работы конструкторов и технологов. Для решения этой задачи был организован постоянный диалог: еженедельные встречи с представителями заказчика, на которых обсуждались и “переводились” требования – с языка нормативной документации на язык функционала системы и наоборот. Таким образом, система поэтапно настраивалась под реальные процессы компании, что в итоге обеспечило ее комфортное и эффективное использование всеми специалистами. Кроме того, мы выстроили продуктивную коммуникацию с вендором. Наш технический специалист оперативно решал любые вопросы напрямую с разработчиком. Экспертиза и комплексный подход “Софтлайн Решений” позволили гарантировать заказчику скорость, контроль качества и профессиональную поддержку на всех этапах проекта», – сказал Павел Карпов, руководитель проектов внедрения департамента САПР и ГИС компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

В результате внедрения APPIUS-PLM компания получила единое цифровое пространство, охватывающее весь цикл создания изделия. Теперь все участники процесса работают в единой среде, видя актуальный статус разработки каждого продукта в реальном времени. Вся история и документация управляется системой, формируя полный цифровой портрет изделия. Таким образом, новая система обеспечивает прозрачность и синхронизацию данных на всех этапах, что закладывает основу для цифрового производства и ускоряет вывод новых продуктов на рынок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще