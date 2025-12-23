«Софтлайн Решения» провела пилотирование системы управления жизненным циклом «Appius-PLM УЖЦИ» на промышленном предприятии

«Софтлайн Решения» (ГК Softline) провела пилотный проект по тестированию системы «Appius-PLM УЖЦИ» для управления конструкторско-технологической подготовкой производственного предприятия. Специалисты «Софтлайн Решений» разработали методику тестирования с учетом специфики бизнес-процессов компании. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В результате заказчик на практике проверил функционал системы в необходимых сценариях, сотрудники получили опыт работы в Appius-PLM. Это позволит быстрее оптимизировать бизнес-процессы после полноценного внедрения решения, упростит работу в новой системе для сотрудников и повысит эффективность выпуска продукции.

Заказчик работает в сфере машиностроения. Сотрудники предприятия используют CAD-систему для конструкторской подготовки и систему автоматизированного проектирования технологических процессов. Но в компании нет единой платформы, чтобы обеспечить сквозное взаимодействие между конструкторами, технологами, нормоконтролерами и снабженцами. Компания заинтересована в создании единого информационного пространства для конструкторско-технологического и производственного блоков. Таким образом, заказчик стремится минимизировать человеческие ошибки, повысить эффективность бизнес-процессов, улучшить качество выпускаемых продуктов, оптимизировать ресурсы на всех этапах – от проектирования до обслуживания техники.

Для тестирования нового продукта предприятие обратилось в «Софтлайн Решения», уже имея опыт сотрудничества в рамках подбора специализированного ПО. В этот раз заказчик сообщил, что хочет протестировать систему Appius-PLM после пилотирования ряда других продуктов. Appius-PLM позволяет повысить эффективность работы с изделием на всех стадиях его жизненного цикла и помогает планировать сроки выполнения проекта, оперативно принимать управленческие решения на основе актуальных данных о ходе работ и наличии ресурсов.

Эксперты «Софтлайн Решений» реализовали проект в несколько этапов:

– разработали методику тестирования системы Appius-PLM с учетом потребностей разных подразделений и сформировали критерии оценки бизнес-процессов;

– составили на основе методики план работ, который включал лекции и практикумы, подготовленные экспертами «Софтлайн Решений». Сотрудники промышленного предприятия изучали теорию и выполняли задания, чтобы закрепить знания о новой ИТ-системе. Регулярно проходили встречи, на которых руководители конструкторских и технологических отделов могли задать команде «Софтлайн Решений» вопросы о работе системы и передать информацию своим подчиненным;

– наполнили конструкторско-технологический справочник, так как при внедрении системы нужно внести в нее данные предприятия;

– провели тестирование функционала Appius-PLM: сотрудники предприятия изучили возможности конструкторской и технологической подготовки производства в рамках работы в системе. Этот этап включал экспорт состава изделия из 3D-моделей используемой сейчас CAD-системы, построение чертежей с учетом иерархической структуры изделия, а также моделирование бизнес-процессов, согласование документации, распределение задач между технологами;

– продемонстрировали интеграцию Appius-PLM с ERP-системой, используемой на предприятии. Оба ИТ-продукта созданы на платформе «1С», что позволяет выполнить их бесшовную интеграцию.

В результате пилотного проекта заказчик изучил функционал «Appius-PLM УЖЦИ» на практике и создал команду внутренних экспертов, которые готовы эффективно использовать новую ИТ-систему.

«В таких проектах ценность подхода “Софтлайн Решений” заключается в том, что для каждого предприятия с учетом его специфики мы готовы разработать по запросу индивидуальный сценарий тестирования, который покажет измеримую бизнес-ценность. Это позволит упростить переход сотрудников на работу в новой системе и извлечь максимальную пользу из внедряемого продукта. У “Софтлайн Решений” есть проектные менеджеры и своя команда реализации. Если предприятию необходимо провести работы по внедрению и адаптации PLM-систем под свои потребности, то мы поможем реализовать проект безопасно, комфортно, с предсказуемым результатом и выполняем все гарантийные обязательства», – сказал Павел Карпов, руководитель проектов внедрения департамента САПР и ГИС ГК Softline.