Компания АППИУС представила обновление PLM-компонента для «Компас-3D».

Новая версия расширяет инструменты взаимодействия CAD-системы с Appius-PLM, автоматизирует операции с атрибутами моделей, упрощает создание прототипов и предоставляет дополнительные средства контроля связей с базой данных. Об этом CNews сообщили представители АППИУС.

Appius-PLM — система управления жизненным циклом изделия, обеспечивающая комплексную работу с инженерными данными, конструкторской и технологической подготовкой, электронным архивом и бизнес-процессами предприятия.

Обновление направлено на повышение эффективности конструкторской работы, сокращение количества рутинных операций и обеспечение целостности инженерных данных на протяжении жизненного цикла изделия.

Создание прототипа в один клик

Одним из ключевых нововведений стала функция автоматического создания прототипов на основе существующих деталей и сборок. В интерфейсе появилась функция «Создать прототип». Инструмент автоматизирует стандартный сценарий «Сохранить как…», но полностью исключает ошибки ручного ввода: система сама создает новый файл с корректным именем, заполняет основные свойства детали или сборки актуальными данными и очищает привязку к базе данных для нового файла. Конструктор может сразу переходить к работе с геометрией.

Быстрое редактирование обозначения и наименования

Для оперативной корректировки атрибутов модели непосредственно в окне «Информация» добавлены отдельные команды (применяются ко всем исполнениям).

«Новое Наименование» — позволяет отдельно задать или переопределить имя объекта.

«Новое Обозначение» — позволяет вручную отредактировать обозначение объекта.

Заимствование атрибутов из имени файла

Если файл уже назван по стандарту предприятия, то можно перенести в карточку объекта без ручного копирования: только обозначение или только наименование; выполнить автоматическую разбивку имени файла сразу на оба атрибута — правило разделения Пробел/ Тире.

Управление связями с БД и диагностика сборок

Окно дополнено сервисными инструментами для контроля состояния объектов и взаимодействия с базой Appius-PLM.

«Документ Инфо» / «Элемент Инфо» — мгновенный просмотр карточек активного документа или конкретного выделенного исполнения элемента непосредственно в базе Appius-PLM.

«Удалить XDTO» — инструмент выборочной очистки привязки к базе данных для определенного исполнения. При этом предусмотрена защита целостности данных: операция блокируется, если модель уже сохранена в базе как версия.

Список файлов в протокол» — формирование перечня файлов, входящих в состав сборки. Это упрощает проверку путей к компонентам, диагностику структуры сборки и подготовку информации для технической поддержки.

Расширение возможностей автоматизации позволяет: ускорить подготовку и изменение инженерных моделей; сократить количество операций ручного ввода и связанных с ними ошибок; упростить создание новых объектов на основе существующих моделей; повысить прозрачность управления связями CAD-данных с PLM-базой; обеспечить дополнительный контроль целостности и версионности инженерной информации.