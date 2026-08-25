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Новая версия Appius-PLM УЖЦИ: глобально улучшенный инструмент управления календарным планом, настраиваемые бизнес-процессы

Компания АППИУС в новой версии Appius-PLM 2026.55 особое внимание уделила кардинальному обновлению подсистемы управления календарным планом (управление проектами) – инструменту для достижения стратегических целей предприятий. Добавлена возможность приоритизации проектов, бизнес-процессов и задач. Об этом CNews сообщили представители АППИУС.

Управление календарным планом

Для объектов проекта доступно указание «Создания задачи». Если создание задачи не указано, то изменение статуса объектов проекта доступно непосредственно в интерфейсе проекта.

Для задач реализован новый вариант установки приоритета. Приоритет - числовой показатель: чем меньше число, тем важнее задача.

Для объектов проекта доступно указание фактических и прогнозируемых дат начала, окончания, а также длительности и трудозатрат.

В качестве этапа проекта может участвовать любой элемента, принадлежащий структуре проекта.

Для списка проектных зависимостей предусмотрен групповой расчет запаздывания и соблюдение зависимостей.

С целью сокращения информации в интерфейсе календарного плана предусмотрено отключение видимости колонок с отклонениями в режиме отслеживания.

Добавлен режим «Отбор по текущей строке» на закладках «Проектные вложения» и «Проектные зависимости», что позволяет быстро увидеть все зависимости только для нужного элемента проекта.

Проект может быть запущен с ошибками, если они не критичные.

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Добавления вложений к объектам проекта доступно перетаскиванием элементов непосредственно в дерево проекта.

В панели задач информация по плановым и фактическим датам связанного этапа или иного объекта проекта вынесена на закладку «Планирование», дополнительно в колонке отображается связанный с задачей объект проекта.

Бизнес-процессы

С целью возможности визуальной разработки индивидуальных настраиваемых бизнес-процессов реализован новый инструмент «Комплексные процессы». С его помощью можно разработать необходимый набор уникальных схем, определяющих сценарии прохождения процессов в графическом виде.

Конструкторско-технологический справочник: удобнее работать с данными

Интерфейс справочника дополнен закладкой «Плитка», которая позволяет не только просматривать карточки элементов с настроенным набором свойств и картинкой вторичного представления, а также выполнять поиск непосредственно в рамках конструкторско-технологического справочника.

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Кроме того, в новой версии реализовано большое количество изменений в соответствии с пожеланиями пользователей.

Обновление на версию Appius-PLM УЖЦИ 2026.55, синхронизированную с «1С:ERP», возможно с версии Appius-PLM УЖЦИ 2026.01 и выше.

В ближайшее время ожидается выпуск аналогичной версии Appius-PLM, синхронизированной и с «1С:УПП».

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