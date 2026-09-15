Исследование HyperPC: спрос на высокопроизводительное серверное оборудование в России вырос на 32%

Компания HyperPC, являющаяся одним из участников российского рынка высокопроизводительных вычислительных систем, провела исследование, направленное на изучение спроса и потребительских предпочтений на отечественном рынке ИT-инфраструктуры. По данным экспертов компании, в первом полугодии 2026 г. спрос на высокопроизводительное серверное оборудование и специализированные графические станции в корпоративном секторе в России вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для проведения исследования аналитики HyperPC использовали данные клиентов компании. Об этом CNews сообщили представители HyperPC.

Специалисты HyperPC считают, в первом полугодии 2026 г. произошел окончательный переход российского рынка ИT-инфраструктуры от этапа «экстренного импортозамещения и параллельного импорта» к структурированному этапу суверенной технологической зрелости. По мнению экспертов, произошла стремительная трансформация запросов клиентов - теперь компании не просто стремятся приобрести необходимое оборудование, а ищут системного партнера с предсказуемым инженерным стандартом и корпоративным SLA.

В ходе проведенного исследования были выявлены ключевые драйверы роста спроса на высокопроизводительное серверное оборудование и специализированные графические станции в первом полугодии 2026 г. в России. Прежде всего, это невероятная востребованность локальных ИИ-комплексов (Sovereign & Private AI Infrastructure). Российский Enterprise-сегмент (финансовый сектор, ритейл, промышленность, R&D) массово переходит от пилотных тестов публичных облачных API к развертыванию собственных генеративных моделей (LLM, MoE), систем RAG (Retrieval-Augmented Generation) и компьютерного зрения внутри защищенного контура.

Еще одним драйвером спроса является смена вектора в инжиниринге и тяжелом САПР (CAE/CFD). Предприятия ОПК, авиастроения и тяжелого машиностроения столкнулись с необходимость замещения западного ПО (ANSYS, Siemens NX) на отечественные вычислительные стеки (FlowVision, ЛОГОС) и высокоплотные вычислительные узлы. Это вызвало кратный рост спроса на многоядерные архитектуры (AMD EPYC Turin до 192 ядер) с 12-канальной оперативной памятью ECC DDR5.

Эксперты HyperPC выделяют еще один драйвер спроса – гибридизацию HPC и Data Lake. Корпоративные заказчики отказываются от раздельной закупки серверов вычислений и внешних СХД. Доминирующий тренд первой половины 2026 г. – создание гибридных монолитов, объединяющих 256 процессорных ядер, массив из четырех GPU и интегрированный локальный массив хранения емкостью до 120-144 ТБ в едином шасси.

Аналитики HyperPC изучили наиболее востребованные направления на рынке ИT-инфраструктуры в первой половине этого года в соответствии с целевыми задачами российских компаний. В топ-3 направлений, которые представляют наибольший интерес для отечественных организаций входят: САПР/Инженерные расчеты (CAE/CFD) - 57%, ИИ и нейросети (AI, ML, LLM) – 19,2%, корпоративное ПО и ЦОД/Разработка – 11,8%. Остальные направления менее востребованы. Видеомонтаж и графика/CGI занимают только 7,5%, BIM & Архитектура – 2,4%, прочее – 2,1%.

В рамках исследования был проведен тщательный анализ потребительских предпочтений, который позволил выявить топ-3 самых востребованных продуктов на рынке ИT-инфраструктуры в корпоративном секторе в России в первом полугодии 2026 г. Анализ структуры спроса клиентов HyperPC в B2B-сегменте указывает на полное смещение фокуса в сторону серверных платформ AMPERE.

На первом месте оказался GPU-сервер HyperPC AMPERE X ULTRA 4U. Доля в структуре флагманских решений составляет 26.8%. Это оборудование предназначено для обучения фундаментальных ИИ-моделей и тяжелого гидрогазодинамического моделирования. На втором месте находятся вычислительные модули NVIDIA H200 141GB HBM3e. Доля в структуре флагманских решений составляет 12.8%. Прямые поставки специализированных ускорителей для модернизации имеющихся у клиентов GPU-кластеров стали второй по востребованности позицией. третье место занимает GPU-сервер HyperPC AMPERE X ULTRA / AMPERE X PLUS. Доля в структуре флагманских решений составляет 18.6%. Это универсальные высокоплотные вычислительные узлы на базе двухпроцессорных платформ AMD и профессиональных графических ускорителей NVIDIA. Модели наиболее востребованы R&D-центрами, коммерческими банками и университетскими исследовательскими лабораториями.

«В последнее время российские компании проявляют большой интерес к использованию высокопроизводительного серверного оборудования. Это указывает на то, что отечественные организации прекрасно осознают, что такое оборудование дает новые возможности для роста бизнеса, решая ключевые задачи от обработки больших объемов данных до внедрения инновационных технологий. Оно позволяет компаниям масштабироваться, повышать эффективность и получать конкурентные преимущества. Однако, для того, чтобы высокопроизводительное серверное оборудование действительно помогало бизнесу расти, важно правильно его подобрать. Также при выборе важно ориентироваться не только на текущие потребности, но и на долгосрочные планы развития компании», – отметил Михаил Васильев, коммерческий директор HyperPC.