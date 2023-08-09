В Пермском Политехе импортозаместили популярную программу для инженерных расчетов

Композиционные материалы все чаще используются при создании ракетно-космической техники. В отличие от металлических сплавов, композиты значительно снижают трудоемкость изготовления и понижают массу изделия, сохранив или повысив ее прочностные, жесткостные и иные значимые параметры. Разработчики Пермского Политеха создали программу X Composite, которая в рамках единого интерфейса позволит представителям машиностроительной и аэрокосмической отрасли заранее прогнозировать свойства нового материала, не проводя дорогостоящие эксперименты, что усовершенствует качество деталей самолетов и ракет. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Подробнее с разработкой можно ознакомиться в журнале «Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. 2023». Технология победила в конкурсе «Студенческий стартап» 2023. На реализацию проекта политехники получили 1 млн руб.

«Популярные на рынке программные комплексы моделируют идеализированную структуру материала, но в процессе изготовления геометрические параметры каркасов будущих композитов могут меняться. По словам ученых, главным преимуществом комплекса X Composite является многоуровневое моделирование в рамках одной программы. Это дает возможность более точно оценивать свойства композиционного материала, учитывая изменения неравномерной деформации нитей, из которых он состоит. Кроме того, программный комплекс сможет точно определить способность материала сопротивляться растяжению, сжатию или деформации при сдвиге», — сказал студент аэрокосмического факультета Пермского Политеха Сергей Власов.

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«Продукт обеспечит промышленность нашей страны, а в перспективе и мировое производство удобным и осовремененным инструментарием для моделирования жизненного цикла различных композиционных материалов, сокращением прямых и косвенных производственных затрат. Особую значимость полученные в виде программного продукта результаты приобретут при решении актуальных прикладных задач в области проектирования и изготовления изделий и конструкций авиационного назначения, — отметил один из разработчиков, и.о. заведующего кафедрой «Механика композиционных материалов и конструкций» аэрокосмического факультета Пермского Политеха, кандидат технических наук Павел Писарев.

По словам политехников, разработанная ими программа способна опередить концепцию функционирования таких известных зарубежных продуктов, как ANSYS, Digimat, COMSOL MP и Fidesys.