CAE Fidesys 8.0: новый функционал и возможности для пользователей

Компания «Фидесис» представила мажорную версию продукта для инженерного анализа прочности и решения геомеханических задач – CAE Fidesys 8.0. В восьмой версии значительно расширены возможности для расчетов: пакет содержит новый функционал и стал еще удобнее для пользователя. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

CAE Fidesys – адаптируемый под задачи пользователей отечественный программный комплекс, предназначенный для решения задач динамики, прочности и теплопроводности. Программный комплекс CAE Fidesys замещает программные продукты иностранных разработчиков, обеспечивает импорт данных из Nastran и Ansys, полностью совместим с российскими операционными системами, поддерживает прямые интеграции с различными отраслевыми САПР.

Нововведения в CAE Fidesys

Расчет роторной динамики и фильтр «Диаграмма Кэмпбелла» в постпроцессоре: появился расчет задач роторной динамики с учетом гироскопических эффектов, решение может быть выполнено во вращательной или стационарной системах координат. Автоматизировано построение диаграммы Кэмпбелла с учетом эффекта Кориолиса и центробежного ускорения.

Упруго-пластический расчет для оболочечных элементов при малых деформациях: в CAE Fidesys теперь есть возможность проведения расчета напряженно-деформированного состояния конструкций, смоделированных оболочечными элементами в рамках упругопластической постановки – после предела текучести в пластической области физико-механических свойств материала.

Пользовательские сечения балок: появилась возможность использовать произвольные пользовательские сечения. Опция задания характеристик сечения вручную также доступна.

Новый конвертер для формата .BDF (Nastran): полностью переработан конвертер для импорта расчетных моделей и сеток из Nastran в формате BDF. В новой версии конвертера реализовано чтение материалов и свойств блоков – сечений балок и оболочек, расширен список поддерживаемых граничных условий и нагружений. Введена поддержка типов контактов Общий и Склейка. Реализована конвертация систем координат – декартовы, цилиндрические, сферические.

Новый конвертер для формата .CDB (Ansys): добавлен второй конвертер расчетных моделей из Ansys в формате CDB. Теперь в пакете есть две версии конвертера, между которыми можно делать выбор при импорте. Конвертер реализует другой подход к обработке данных и представляет собой альтернативу существующему первому конвертеру Ansys CDB I. В конвертере CDB II расширен список конвертируемых поверхностных нагрузок и доступных видов анализа.

Конвертер для формата DICOM: добавлен новый конвертер формата DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) .DCM – отраслевого формата, являющегося стандартом для хранения и распространения медицинских снимков, сделанных с помощью компьютерной томографии. По результатам компьютерной томографии импортируется геометрическая модель в формате .STL в соответствии с плотностью, указанной в единицах Хаунсфилда. Конечно-элементная сетка автоматически строится методом Sculpt. Полученную геометрию при необходимости можно доработать или модифицировать. Конечно-элементную сетку так же возможно перестроить в зависимости от сложности модели на тетраэдральную или Sculpt.

Возможность анализа модели до запуска на расчет: реализован новый инструмент Анализ модели, облегчающий пользователям работу с расчетной моделью до запуска на расчет и позволяющий получить информацию о возможных ошибках при создании модели или иных некорректных данных, которые могут повлиять на успешный запуск расчета.

Фильтр «Запас прочности композитов»: для оценки прочности композиционных материалов в постпроцессоре CAE Fidesys 8.0 реализованы следующие критерии прочности, базирующиеся на предельных напряжениях монослоя: Критерий Цая-Хилла, Критерий Хоффмана, Критерий Цая-Ву, Критерий Максимальных Напряжений. Фильтр «Запас прочности композитов» позволяет вычислять запасы прочности в соответствии с данными критериями для многослойных оболочек, слои которых выполнены из ортотропных материалов.

«CAE Fidesys развивается очень динамично: разработчик регулярно представляет новые версии и релизы своего продукта, скрупулезно вникая в стоящие перед пользователями задачи и учитывая актуальные требования к реализации функциональных возможностей. Восьмая версия действительно получилась очень насыщенной, и мы уверены, что все пользователи по достоинству оценят уровень доработок и нововведений. Как мастер-дистрибьютор мы намерены содействовать дальнейшему наращиванию темпов развития программного комплекса с учетом потребностей рынка, консолидируя практическую экспертизу и обратную связь от наших заказчиков и партнеров», – сказал Андрей Иревли, руководитель отдела продаж департамента производственного консалтинга группы «Борлас».