«Росатом»: перспективные технологии повысят конкурентоспособность промышленности

«Росатом» взаимодействует с крупными высокотехнологичными компаниями по вопросам практического применения технологий будущего в производственных процессах различных отраслей. Внедрение генеративного искусственного интеллекта и квантовых технологий повысит конкурентоспособность отечественной промышленности по технологическим характеристикам изделий, срокам и стоимости их вывода на рынок. И эту работу необходимо расширять, чтобы к моменту готовности технологии, промышленность была во всеоружии для ее использования. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

«Главный вызов, который перед нами стоит, – не просто развивать критически важные для страны и отрасли новые технологии, но делать это с прицелом на их влияние на экономические параметры работы компаний. Наша стратегия предусматривает необходимость в перспективе получить эффекты от подготовленного (и поэтому быстрого!) внедрения разрабатываемых прорывных технологий. Сроки реального внедрения в промышленность таких решений зависят от того, как именно мы организуем нашу работу сейчас, при переходе к нацпроекту «Экономика данных». Наша задача – не просто развивать технологию, а обеспечить за счет нее конкурентоспособность экономики страны, в первую очередь, промышленности», – отметила директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

Екатерина Солнцева рассказала, что крупные промышленные компании активно обсуждают, каким образом промышленность должна применять генеративный искусственный интеллект в области конструирования и разработки, и что конкретно для этого надо сделать: «Мы обсуждаем этот вопрос не просто как идею – мы уже работаем над тем, чтобы промышленность пришла к применению генеративного ИИ в области промышленного ПО».

«Росатом» проводит работу по интеграции квантовых вычислений в производственную практику: в настоящее время можно назвать более десяти направлений, по которым ведется разработка квантовых алгоритмов для решения реальных задач атомной отрасли. «Мы считаем крайне важным сопровождение разработок в области квантовых вычислений созданием практических алгоритмов, и мы выступили с инициативой в адрес Минцифры России, чтобы подобная работа была включена в требования по содержанию стратегий цифровой трансформации государственных компаний и корпораций. Видится, что задачу быстрого выхода новых цифровых технологий в практическую плоскость нужно масштабировать», – отметила Екатерина Солнцева.

Екатерина Солнцева отметила перспективу кратного повышения мощности вычислений при решении сложных задач конструирования и разработки: «Генеративный ИИ, который будет помогать конструктору в создании изделий тяжелого класса (это самолеты, суда, автомобили, и т. д.), потребует гигантской вычислительной мощности, и этот процесс при применении квантового компьютера имеет гораздо больше перспектив». В числе других задач, которые будет решать квантовый компьютер, эксперт назвала создание новых материалов и веществ, в том числе - вакцин и лекарств. Важными направлениями станут оптимизация логистики и иные задачи оптимизации, решение задач информационной безопасности.

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Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 460 предприятий и организаций, в которых работает 360 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; выступает компанией-лидером реализации правительственных «дорожных карт» по развитию высокотехнологичных областей «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Квантовые вычисления»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле Росатома более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.