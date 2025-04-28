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Зенкин Максим



28.04.2025 Разработчик инфраструктурного ПО стал спонсором робототехнической команды 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Зенкин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1102 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 209 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5522 1
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Битва роботов 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357981, в очереди разбора - 757595.
Создано именных указателей - 174259.
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