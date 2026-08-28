«МегаФон» ускорил интернет в небоскребах Москва-Сити

«МегаФон» провел модернизацию телеком-инфраструктуры в Москва-Сити. Инженеры оператора усилили сеть в «Северной башне» и обеспечили дополнительное покрытие в новом офисном комплексе iCity. Теперь сотрудники и посетители делового кластера могут с еще большим комфортом пользоваться видеосвязью, облачными сервисами и мессенджерами даже в часы высокой нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовая станция внутри комплекса iCity, состоящего из двух башен высотой 34 и 61 этаж, поддерживает сразу несколько частотных диапазонов и помогает равномерно распределять сигнал внутри здания. В результате скорость передачи данных здесь достигает 154 Мбит/с. Такого ресурса достаточно, чтобы быстро загружать рабочие документы и презентации, проводить видеоконференции и пользоваться привычными онлайн-сервисами на десятках этажей высотного комплекса.

Еще один масштабный этап модернизации прошел в «Северной башне». Инженеры добавили дополнительные емкости LTE в среднечастотных диапазонах, обновили оборудование базовых станций и провели рефарминг — перераспределили часть частотного ресурса из сети 3G в пользу более современного, 4G. Кроме того, на одном из участков специалисты разделили существующий сектор сети, чтобы эффективнее обслуживать пользователей при высокой нагрузке. После модернизации средняя скорость мобильного интернета в разных частях комплекса достигает 144 Мбит/с.

«Высотная застройка требует особого подхода к организации мобильной связи: сигналу необходимо одновременно охватывать десятки этажей, преодолевать стеклянные и металлические конструкции фасадов и выдерживать высокую концентрацию пользователей в офисах и общественных пространствах. Москва-Сити продолжает расти и становится все более плотным с точки зрения и застройки, и нагрузки на сеть, поэтому мы стараемся своевременно модернизировать оборудование, чтобы гости и сотрудники офисов всегда оставались на связи», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.