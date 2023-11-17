МТС и MR Group будут сотрудничать в создании цифровой инфраструктуры недвижимости

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и MR Group, московский девелопер, договорились о стратегическом взаимодействии в создании комплексной телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры на объектах застройщика в столичном регионе, что позволит запускать качественные услуги связи и современные цифровые сервисы в жилых комплексах, на объектах офисной, торговой и индустриальной недвижимости к моменту их ввода в эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как предусмотрено соглашением, MR Group обеспечивает условия для прокладки линий связи и размещения необходимого телеком- и ИТ-оборудования еще на этапе строительства зданий, а МТС применяет indoor-решения (базовые станции и антенные системы внутри зданий) для лучшего покрытия мобильной связью и подводит волоконно-оптическую сеть GPON для организации фиксированного гигабитного интернета, сервисов домофонии, видеонаблюдения, мониторинга ЖКХ и умного дома.

Indoor-решения позволяют бесшовно пользоваться мобильным интернетом не только в жилых и общественных помещениях, но и в местах, куда плохо проникает сигнал с внешней базовой станции: в подземном паркинге, лифтах, холлах. В свою очередь, фиксированный интернет по технологии GPON со скоростью передачи данных до 1 Гбит/c дает возможность абоненту пользоваться цифровыми сервисами в квартирах одновременно на нескольких устройствах без потери качества.

«Тренд на создание современной телекоммуникационной инфраструктуры еще до сдачи жилой и коммерческой недвижимости в эксплуатацию становится все заметнее, постепенно превращаясь в стандарт благодаря пониманию ведущими застройщиками важности этого вопроса, — сказал вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов. — Мы рады сотрудничеству с компанией MR Group, которая применяет в строительстве лучшие практики, заранее обеспечивая возводимые здания всем необходимым для размещения и подключения телеком-оборудования. Благодаря этому жители домов и пользователи объектов MR Group смогут пользоваться всеми услугами связи и цифровыми сервисами сразу после заселения».

«Комфорт наших резидентов – это основной приоритет для нас. Именно поэтому при проектировании и строительстве своих объектов мы уделяем внимание каждой детали, в том числе и созданию качественной цифровой инфраструктуры. Уверен, что МТС, будучи одним из ведущих операторов связи в стране, станет надежным партнером в части обеспечения наших проектов современной телекоммуникационной инфраструктурой», — отметил директор по девелопменту MR Group Александр Сурменев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.