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В России запустили b2b-маркетплейс для строительства и промышленности

Российский ИТ-разработчик «Интеллектуальные технологии» запустил b2b-маркетплейс для строительства и промышленности на платформе «Лахта.spb».

Сервис доступен зарегистрированным на платформе заказчикам, среди которых крупные строительные заказчики в нефтегазовой отрасли, и поставщикам — заводам-изготовителям строительной и промышленной номенклатуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Интеллектуальные технологии».

Сейчас на маркетплейсе размещено более 24 тыс. уникальных номенклатурных товаров в нескольких десятках категорий. «Маркетплейс помогает решить оперативные задачи снабжения предприятий. Поставщикам маркетплейс дает доступ к крупным заказам. Заказчики могут оперативно купить строительные материалы и оборудование, электротехническую продукцию, кабель, трубы, арматуру, полимерные материалы и проч. При этом все стороны закупок экономят время в 10-20 раз (заключить спецификацию на маркетплейсе можно за один час), деньги (в среднем от 20% от суммы закупки), а также получают возможность отслеживать заказ в любой момент времени», — отметила представитель маркетплейса на «Лахта.spb» Наталья Никольченко.

Схема работы через маркетплейс предельно проста. Как и в обычном интернет-магазине, заказчик выбирает на сайте товар, получает варианты поставок с ближайших складов и оформляет заказ. Также заказчик и поставщик могут согласовать дополнительные условия доставки и оплаты внутри заказа.

В будущем автоматизация закупок на маркетплейсе распространится на интеллектуальный поиск и подбор товаров (работу со списками и автоматическим формированием корзины). Также планируется возможность заключения договора, согласования и подписания с применением ЭЦП на маркетплейсе. Функционал системы позволяет реализовать заключение спецификации и ее исполнение внутри системы, контроль отслеживания местоположения поможет оперативно получать информацию о состоянии отгрузки и заказа.

Одним из первых поставщиков маркетплейса стала компания «Русский свет» — дистрибьютор электротехнической продукции. «Для крупных холдингов маркетплейс решит задачу экономии ресурсов и упростит множество процессов. Холдинги смогут уменьшить свои затраты в процессе закупки продукции, получая внушительные скидки от производителей, кратно уменьшая срок обработки заявки, упрощая документооборот и оптимизируя процессы логистики», — отметил Дмитрий Батасов, руководитель направления по работе с федеральными клиентами «Русского света».

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Цифровизация

Цифровые сервисы «Лахта.spb» уже продемонстрировали эффективность в строительстве и промышленности. Суммарный объем закупок через платформу «Лахта» с 2020 г. составил свыше 250 млрд руб., при этом заказчики сэкономили до 20 млрд. руб. С 2020 г. на платформе заключено свыше 18 тыс. контрактов на поставку товаров стоимостью более 253 млрд. руб. для 211 объектов строительства на территории России.

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«Интеллектуальные технологии» — поставщик ПО для закупок на основе SaaS и ПО для управления цепочками поставок. Основная разработка компании — экосистема цифровых сервисов для закупок в строительстве и промышленности «Лахта.spb», которая объединяет заказчиков, поставщиков, логистов и перевозчиков. На платформе представлены 10 цифровых сервисов: от управления закупками, производством, логистикой до отслеживания грузов в пути, складского учета и маркетплейса.

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