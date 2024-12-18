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Скобелев Игорь



18.12.2024 Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома» 1
12.09.2016 TAdviser выявил стимулы и сдерживающие факторы импортозамещения ИТ 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
05.02.2014 Из «Башнефти» уходит вице-президент по ИТ 1
10.12.2013 Федеральная сеть клиник «Медси» продлила лицензии на Kaspersky Security для бизнеса 1
06.11.2013 Игорь Скобелев - BI – главный инструмент консолидации информационных потоков 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Скобелев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
АФК Система ПАО 1797 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Информзащита 756 1
РТИ 145 1
АйТи 1365 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Терн ГК - Tern Group 75 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 51 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
WikiMart - Викимарт 53 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Траст НБ - Рост Банк - Казанский АБ 6 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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