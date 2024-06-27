Компания «Биллинг.РФ» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Биллинг.РФ» разработчик биллинговой системы Platex, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise и Standard, а также их сертифицированных редакций (версии 13, 14, 15, 16) и АСР Platex (версии 7.2 и выше). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Компания «Биллинг.РФ» входит в группу компаний «Инотех» (Санкт-Петербург), которая работает на рынке разработки ПО и внедрения информационных технологий в сфере телекоммуникаций и ЦОД с 1999 г.

Основной продукт компании — сертифицированная тиражируемая универсальная конвергентная автоматизированная система расчетов (АСР) Platex высшего функционального уровня. АСР Platex входит в единый реестр российских программ и баз данных, рекомендованных как импортозамещающее ПО.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Мы уверены, что технологическая совместимость продукта АСР Platex с российской СУБД Postgres Pro ускорит переход нашей клиентской базы с Oracle на Postgres Pro», — сказала Татьяна Яковлева, коммерческий директор группы компаний «Инотех».