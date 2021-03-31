3Logic Group представила компьютеры «Гравитон» с российскими процессорами и ПО

3Logic Group - российская многопрофильная компания в сфере IT, осуществляющая разработку схемотехнических решений, промышленный дизайн, конструирование, прототипирование и освоение производства изделий с включением в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, приняла участие в XVI Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ».

На объединённом стенде российских технологических лидеров: 3Logic Group, «Байкал Электроникс», МЦСТ, Astra Linux и «МойОфис», была представлена продукция «Гравитон», использующая отечественные центральные процессоры, операционные системы и прикладное программное обеспечение.

На серийно выпускаемых процессорах «Эльбрус-8СВ» были представлены двухпроцессорные серверные системы общего назначения «Гравитон С2122Э» и перспективная модель высокопроизводительной рабочей станции «Гравитон Р90Э», предназначенной для создания высоконадежных систем управления и обеспечивающей автономную работу до 8 часов.

На процессорах следующего поколения «Эльбрус-16С», в которых реализованы аппаратная поддержка виртуализации и производительная подсистема ввода-вывода, были представлены инженерные образцы серверных систем «Гравитон С4062Э», предназначенных для построения конвергентных корпоративных инфраструктур.

На процессорах «Байкал BE-М1000» была представлена линейка настольных вычислительных систем: Моноблок «Гравитон М50Б» с тонким корпусом и 23,8-дюймовым безрамочным IPS-экраном и встроенным источником бесперебойного питания, обеспечивающим до 40 минут автономной работы; Системные блоки «Гравитон М30Б» и М50Б в классическом исполнении; и Двухконтурный моноблок «Гравитон М2К», который позволяет в двух гальванически развязанных контурах использовать различные операционные системы, работающие на процессорах с различными микроархитектурами, что дает возможность поэтапного перевода используемых информационных систем из одной среды в другую.

Вся вычислительная техника работала под управлением операционной системы Astra Linux, а на клиентских системах дополнительно демонстрировались возможности пакета прикладный программ «МойОфис».

Находясь в центре притяжения российских технологий, компания 3Logic Group предлагает рынку высокотехнологичную и надежную продукцию с гарантией качества и удобным сервисом.