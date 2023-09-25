3Logic Group запускает бесплатную доставку по России

3Logic Group расширяет географию бесплатной наземной доставки, и теперь она охватывает всю территорию России. Бесплатная доставка доступна для заказов от 100 тыс. рублей по 100% предоплате, совершенных зарегистрированными клиентами через b2b-кабинет компании.

Клиенты 3Logic Group при оформлении заказа в b2b-кабинете на сайте 3logic.ru могут воспользоваться бесплатной доставкой. Для этого достаточно указать адрес доставки и заказ будет доставлен с помощью собственной логистики 3Logic Group или до терминала транспортной компании в городе клиента.

Услуга бесплатной доставки доступна при выполнении ряда условий: заказ от 100 тыс. руб.; предоплата заказа в размере 100%; активным клиентам 3Logic Group необходимо принять условия дополнительного соглашения к действующему договору поставки, новым — возможно начать работу по договору-оферте или договору поставки; оформление заказа в b2b-кабинете — важно пройти весь цикл покупки: наполнить корзину, сформировать и оплатить счет, отправить заказ на отгрузку.

Ранее услуга бесплатной доставки заказов от 100 тыс. руб. была доступна только для Москвы и в пределах 100 км от столицы.

«Мы делаем все, чтобы сотрудничество с 3Logic Group было удобно самым разным нашим партнерам: и крупным ритейлерам, и интеграторам, и небольшим компьютерным мастерским, кто приобретает сравнительно скромные партии продукции. Именно поэтому мы берем на себя расходы по доставке для заказов стоимостью от 100 тыс. руб. Для потенциальных партнеров это станет дополнительным мотивом развивать свой бизнес вместе с нами», — отметил Станислав Абренин, руководитель департамента оптовых продаж 3Logic Group.