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Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами 3Logic Group

Российский разработчик и поставщик программного обеспечения «Ред софт» совместно с дистрибьютором и производителем ИТ-оборудования 3Logic Group подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с линейкой серверов Crusader MINI и клиентскими системами Гравитон. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

Crusader MINI – компактные однопроцессорные серверы российского производства. Сертифицированы для работы с популярными отечественными операционными системами, программными и аппаратными средствами защиты информации.

Гравитон – бренд отечественной компьютерной техники, которая разрабатывается и производится на территории России для корпоративных и государственных заказчиков. Продукты включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (№1611, №1304, №1157).

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«Операционная система “Ред ОС” включает все необходимые параметры для построения ИТ-инфраструктуры, в том числе на объектах КИИ. Помимо соответствия требованиям безопасности, “Ред ОС” обладает широким списком совместимого ПО и “железа”, что позволяет предлагать рынку функциональные комплексные программно-аппаратные решения. Теперь в список совместимого с “Ред ОС” оборудования вошли продукты 3Logic Group. Наш совместный техностек дает возможность заказчикам заменять привычные иностранные продукты на качественные отечественные аналоги», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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