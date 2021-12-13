DeepCool и 3Logic Group подписали дистрибьюторское соглашение

DeepCool, производитель компьютерного оборудования и периферийных устройств для энтузиастов, и многопрофильная ИТ-компания 3Logic Group заключили дистрибьюторское соглашение. 3Logic Group стала официальным дистрибьютором DeepCool на территории России.

Бренд DeepCool хорошо известен как среди рядовых пользователей, геймеров и моддеров, так и среди крупнейших производителей электроники, охлаждение DeepCool использует в своих решениях ряд известных мировых производителей компьютерных систем и светодиодного освещения. Сейчас DeepCool завершает ввод новых производственных площадей, что увеличит производственные мощности компании в 3 раза. Компания постоянно обновляет своё производственное оборудование и оптимизирует технологические процессы, что позволяет поддерживать лидирующие позиции в индустрии охлаждения, корпусостроения и питания ПК.

На сегодняшний день под брендом DeepCool в дистрибьюторском портфеле 3Logic Group представлены корпуса, системы жидкостного и воздушного охлаждения, корпусные вентиляторы, блоки питания, игровые мышки. Продукция уже поставлена на склад и доступна для приобретения юридическими лицами на сайте 3Logic. На все продукты действует полная гарантия производителя.

«Дистрибьюция остаётся одним из ключевых направлений бизнеса 3Logic Group. Появление в нашем портфеле сильного бренда DeepCool – это возможность для наших клиентов приобретать качественные и при этом доступные современные решения. Наши прямые поставки всего ассортимента продукции DeepCool открывают клиентам новые пути как в повышении рентабельности розницы, так и в получении выгодных решений для сборки ПК и участия в масштабных проектах», – отметил Максим Родионов, руководитель департамента закупок 3Logic Group.

«Работа с 3Logic Group позволит нам выйти на новые аудитории потребителей, завоевать дополнительные доли рынка в сегментах систем охлаждения, корпусов, блоков питания и игровой периферии и предоставить нашу качественную продукцию с полным сроком гарантийного обеспечения ещё более широкому кругу частных и корпоративных пользователей», – сказала Глория Чжао, региональный менеджер компании DeepCool.