После обрушения хакерами главной ИС судебной системы для нее закупают сотни отечественных серверов

После хакерской атаки на ГАС «Правосудие» для нее закупят 620 серверов производства отечественной компании «Гравитон». На эти цели выделили больше трех сотен миллионов рублей.



Серверы для судебной системы

Как выяснил CNews, для главной информационной системы российских судов ГАС «Правосудие» закупают 620 серверов производства отечественной компании «Гравитон» на сумму в 369 млн руб.

Тендер на поставку «железа» был опубликован на сайте госзакупок 9 октября 2024 г. Заказчиком является «Информационно-аналитический центр Судебного департамента», он же и обслуживает ГАС «Правосудие».

Стоит напомнить, что 7 октября 2024 г. ГАС «Правосудие» подверглось сильнейшей хакерской атаке, в результате которой вышли из строя множество интернет-ресурсов российских судов, в том числе личные кабинеты работников и интернет-телефония.

11 октября работу ИС восстановить удалось. Однако, на момент публикации данного материала сайт «Информационно-аналитического центра Судебного департамента» до сих пор не работает. А судя по официальному заявлению организации в их группе в «ВКонтакте» от 17 октября, все электронные заявления принимаются на резервную почту. При этом, сайт ГАС «Правосудие» и порталы российских судов работают исправно.

Сайт «Информационно-аналитического центра Судебного департамента» не работает до сих пор

Как оказалось, некоторые части телефония судов работает на устаревшем сервисе Lync, принадлежащем компании Microsoft и давно ею не поддерживаемым.

Что касается цели закупки серверов, в техническом задании к опубликованному тендеру она не указана. Учитывая, что контракт был опубликован через два дня после хакерского «налета» на системы российских судов, существует вероятность, связи закупки и ИБ-инцидента. CNews отправил в «Информационно-аналитический центр Судебного департамента» запрос и ожидает ответов.

Подробности закупки

Поставщика серверов «Информационно-аналитический центр Судебного департамента» выбрал 28 октября 2024 г. Победителем конкурса стала компания «Мигалка». Все серверы компания должна поставить до 16 декабря 2024 г.

Для российских судов закупили 620 серверов

Всего планируется поставить два типа серверов. Оба производства компании «Гравитон». Так 98 двухпроцессорных серверов с 16 ядрами и тактовой частотой в 2,4 ГГц каждый обойдутся организации в 1 млн руб. за штуку. А 522 однопроцессорных сервера с такими же техническими характеристиками процессора в 503 тыс. руб.

Про поставщика «железа»

ООО «Мигалка» зарегистрирована в Москве 15 октября 2020 г. По данным сервиса «Контур.фокус», только чуть более чем за год своего существования «Мигалка» участвовала в 702 тендерах с общей суммой начальных цен договоров и контрактов в 6,9 млрд руб. и смогла победить в 243 государственных тендерах, подписав соглашений на 1,8 млрд руб.

Также «Мигалка» известна провалом тендера на поставку 2500 ПК в отделения МЧС по всей России в 2022 г. В 2023 г. компания сорвала сроки поставки 13 тыс. моноблоков Казначейству, и последующим расторжением госконтракта почти на 559 млн руб. В том же 2023 г. был расторгнут контракт с Росстатом на поставку российских моноблоков на 138,1 млн руб. В 2024 г. «Мигалка» проиграла в суде Федеральному казначейству, расторгнувшему с ней госконтракт в одностороннем порядке, после того как компания не поставила Казначейству 13 тысяч ПК.

По словам начальника Управления информационной инфраструктурой Казначейства Игоря Кальченко, после расторжения госконтракта на поставку моноблоков ЦОКР подавал ходатайство в ФАС на включение «Мигалки» в Реестр недобросовестных поставщиков, но ФАС его не удовлетворил.