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«Диасофт» поддержал переводы через СБП на нероссийские номера телефонов для юридических лиц

С первого апреля 2025 г. не только физические, но и юридические лица могут совершать переводы через СБП по номерам телефонов иностранных операторов связи. Изменения касаются операций C2B (физические лица – бизнесу) и В2С (бизнес – физическим лицам). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Компания «Диасофт» дает возможность совершать такие переводы благодаря продукту «Взаимодействие с СБП». Клиентам «Диасофт» доступна новая функциональность согласно операционному бюллетеню НСПК #40.2024 от 02.12.2024 «Об использовании нероссийских номеров телефонов в Операциях СБП C2B и B2C».

Продукт «Взаимодействие с СБП» предназначен для создания процессинговой экосистемы для подключения к Системе быстрых платежей Банка России. Его современная инфраструктура обеспечивает предоставление онлайн-сервисов физическим и юридическим лицам – клиентам банка. Продукт также поддерживает C2C, me2me pull, C2B, B2C, B2B и C2G, диспут и кешбэк операции.

«Взаимодействие с СБП» входит в состав решения «Цифровой рубль, электронные платежи» и разработано в микросервисной архитектуре. Это позволяет легко интегрировать продукт в любой ИT-ландшафт банка для быстрой организации информационного взаимодействия с ОПКЦ СБП.

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