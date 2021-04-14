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Райффайзенбанк подключил Askona к сервису приема платежей через СБП

ИТ в банках Ритейл Розница

Райффайзенбанк и вертикально-интегрированный производитель и ретейлер товаров для здорового сна Askona предоставили клиентам компании возможность оплачивать товары для комфортного сна по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис приема платежей через СБП доступен во всех торговых точках компании – более 850 магазинов по всей России.

СБП предоставляет покупателям еще один простой, удобный и безопасный способ оплаты товаров и услуг Askona. QR-код для оплаты с ограниченным временем жизни генерируется кассой автоматически и выводится для покупателя на монитор. Покупателю достаточно навести камеру смартфона на код, а затем осуществить платеж на открывшейся странице оплаты в мобильном приложении своего банка. К СБП сегодня подключены более 50 российских банков.

«Askona применяет передовые технологии как в процессе создания, так и реализации продуктов для комфортного сна, – сказал исполнительный директор розницы Владимир Корчагов. – Подключение сервиса оплаты через СБП в партнерстве с Райффайзенбанком дает нашему бизнесу, с одной стороны, более выгодные условия приема платежей – низкая комиссия и моментальное зачисление на счет, с другой стороны, возможность предложить нашим клиентам еще один быстрый и простой способ оплаты».

Благодаря оперативной и слаженной работе команд Askona и Райффайзенбанка проект запуска СБП был осуществлен за месяц. Подключение бизнеса к сервису оплаты через СБП не требует изменений в технической инфраструктуре партнера, что существенно снижает затраты на интеграцию. Это стало возможным благодаря разработке Райффайзенбанка – QR-коду с ограниченным временем жизни, который касса может самостоятельно создавать, а затем проверять статус оплаты.

«Райффайзенбанк – один из немногих банков в России, который может предложить международным компаниям широкий пул технологичных продуктов, среди которых и уникальные решения на базе Системы быстрых платежей, – сказала Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями. – Мы стремимся обеспечить корпоративному бизнесу продвинутый цифровой опыт, развивая технологичные продукты и инструменты для бесшовного взаимодействия с банком».

Райффайзенбанк, как ключевой участник СБП в направлении C2B, предлагает корпоративному бизнесу два решения для приема платежей через СБП: оплату по QR-коду в торговых точках и мгновенный счет – адаптированный сценарий для интернет-сайтов и приложений.



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