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«Контур.авто» поможет дилерам проводить расчеты с физлицами при выкупе автомобилей

Компании, которые покупают подержанные авто у физических лиц, смогут переводить средства быстро, безопасно и с низкой комиссией. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис «Контур.авто» был запущен в 2021 г., но сейчас он значительно изменился. Такие изменения продиктованы ситуацией на рынке. Многие автомобильные бренды приостановили ввоз своей продукции в Россию, что привело к снижению ликвидных предложений у дилеров. Чтобы продолжать работу, многие дилеры стали активнее покупать подержанные автомобили и перепродавать их.

Одна из сложностей при выкупе авто — расчет с продавцом. Передача денег у многих компаний не организована: большинство по-прежнему используют наличные. Но такой способ расчета несет свои риски: нужную сумму нужно снять с расчетного счета, передать покупателю и привезти на сделку. Это не всегда безопасно.

У безналичных переводов также есть свои минусы. Например, банковский перевод может занимать до трех рабочих дней. А при переводе на карту банки могут установить лимит или взимать высокую комиссию. Команда «Контур.авто» проанализировала проблемы рынка и создала решение, которое поможет их избежать. Теперь дилеры могут перечислять безналичные переводы продавцам авто быстро и с низкой комиссией — от 0,5%.

Расчеты в сервисе проходят с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и Национальной системы платежных карт (НСПК). Это гарантирует безопасность и ускоряет доставку средств на счет: продавец получает деньги в течение нескольких минут после перевода.

В сервисе могут работать несколько пользователей из одной организации. При этом каждому из них можно установить свой уровень доступа. Например, один сотрудник сможет создавать переводы, другой — согласовывать их, а третий — проводить оплаты.

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Антон Мерзляченцев, руководитель сервиса «Контур.авто»: «Ежедневно наша команда изучает сценарии взаимодействия дилеров с собственниками автомобилей, чтобы реализовать их в удобном и безопасном сервисе. Нашим решением уже пользуются автодилеры. Они успешно проводят расчеты в «Контур.авто», экономя при этом свои средства и время сотрудников. Мы продолжаем развивать сервис и добавлять в него новый функционал, чтобы он стал еще удобнее».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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