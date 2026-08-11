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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199373
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Бернштейн Александр

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Что ИИ видит из космоса: исследователи «Сколтеха» изучили возможности и ограничения моделей для мониторинга природных угроз 1
01.09.2014 «Золотая Корона» запустила безадресные переводы в Израиль 1
18.03.2002 АРПО и EADS провели переговоры в рамках целевой программы "Силиконовая тайга" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бернштейн Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Военно-промышленная компания - Арзамасский машиностроительный завод - ЗЗГТ - Заволжский завод гусеничных тягачей 6 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4399 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8659 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1729 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 55 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12210 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22947 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7388 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2222 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25817 1
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
Кулешов Александр 29 1
Федорова Олеся 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 3
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Абхазия - Республика 197 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 1
Монголия 382 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3584 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19149 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 1
Казахстан - Республика 6050 1
Европа 24967 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 1
Беларусь - Белоруссия 6293 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Израиль 2857 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14811 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Грузия 1332 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1112 1
Таджикистан - Республика 954 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21662 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27309 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7042 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16074 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1136 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6176 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11715 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 42 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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