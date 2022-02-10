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«Лантер» обеспечила возможность оплаты экскурсий и сувениров в ретропоезде «Рускеальский экспресс»

Специалисты «Лантер» (входит в группу «Ланит») реализовали возможность безналичной оплаты экскурсий и сувенирной продукции, установив специальные терминалы в ретропоезде «Рускеальский экспресс».

В туристическом поезде на паровозной тяге, ежедневно курсирующем по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала, появились информационно-платежные терминалы. С их помощью пассажиры могут приобрести входные билеты в горный парк «Рускеала», оплатить прогулку по местности в конном экипаже, выбрать и заказать сувенирную продукцию с последующей доставкой к месту проезда, оплатить посещение фотокупе и другие услуги парка.

Каждый терминал оснащен большим мультисенсорным IPS-экраном, имеет дружелюбный интерфейс для выбора услуг и их оплаты. Решение обеспечивает прием всех типов платежных карт, а также популярных бесконтактных платежных инструментов. Каждая операция регистрируется в ФНС с помощью облачной фискализации платежей. Для оказания услуг в зоне неустойчивых коммуникаций специалистами «Лантер» внедрен механизм отложенного платежа и мониторинга неоплаченных услуг с одновременным оповещением проводников поезда.

Дополнительно платежные терминалы используются для демонстрации интерактивного познавательного и рекламного контента, что позволяет пассажирам узнать больше информации об их путешествии на экспрессе.

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Виктор Кунях, руководитель отдела продаж компании «Лантер», сказал: «Мы не первый год занимаемся транспортными проектами и видим свою миссию в продвижении платежных решений в различные ниши, где требуется безналичный расчет. На сегодняшний день в поездах установлено более десяти устройств, ежемесячно через них проводится более пяти тысяч операций, что, несомненно, говорит об их востребованности и популярности у пассажиров. Более того, данные устройства имеют широкий спектр применения, они будут полезны как в торговых центрах, так и в розничных магазинах и супермаркетах, ресторанах быстрого питания, общих кассовых станциях, автоматах самообслуживания, отелях и музеях».

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