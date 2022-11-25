TrafficData установила в Тюмени систему мониторинга транспорта и детекции аварий

TrafficData установила в Тюмени систему мониторинга транспорта и детекции аварий.

Платформа TrafficData Macro 2.0 собирает и анализирует параметры транспортных и пешеходных потоков с камер видеонаблюдения в режиме реального времени. А потом представляет результаты в удобном формате на дашбордах.

Система собирает девять параметров: интенсивность потока авто, его состав, скорость, длина очереди, задержки, плотность движения. Фактически, благодаря софту стандартная камера превращается в мультисенсор с аналитическими функциями.

После сбора статистики параметров дорожного движения система анализирует аномалии: резкие изменения скорости, направления и остановки авто, что может указывать на возникновение инцидента. Чтобы снизить процент ложных срабатываний, разработчики пермской компании создали специальную нейросеть, которая ищет на изображениях типичные паттерны ДТП.

Macro различает шесть типов ДТП, определяет, случилась ли авария с пешеходом или без, значительные или легкие повреждения у транспорта, перевернулся ли автомобиль. Функциональность помогает оперативно вызвать скорую или эвакуатор. Развитие системы позволит расширять спектр распознаваемых типов происшествий.

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«Софт появился в региональном Центре информационных технологий в Тюмени и успешно использовался в Калининграде. Главное преимущество TrafficData Macro 2.0 — в высокой производительности системы, которая помогает экономить на вычислительных мощностях», — сказал гендиректор TrafficData Иван Чебыкин.

TrafficData — пермская компания, которая разрабатывает софт для интеллектуальных транспортных систем. С его помощью реализуются мониторинг дорожного движения, адаптивное регулирование дорог, светофорных объектов и умный паркинг.

Разработки TrafficData используют в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Тюмени, Тобольске, Калининграде, Воронеже, Иркутске, Салехарде, Хабаровске, на дорогах Израиля, Бразилии, Узбекистана, Турции, в научных целях — университеты Белоруссии и Таджикистана.