Количество резюме подростков на рынке труда выросло более чем в два раза: как регионы России открывают новые возможности для молодежи

Эксперты отмечают значительный рост трудовой активности среди подростков: по данным «Авито Работы», количество резюме соискателей 14–17 лет за год увеличилось более чем вдвое. Артем Кумпель, старший управляющий директор компании, подчеркивает, что работодатели все чаще адаптируются к запросам молодого поколения, предлагая гибкие форматы занятости и программы наставничества. Регионы также включаются в процесс, создавая условия для старта карьеры школьников — особенно заметна динамика в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Динамика рынка подтверждает возросшую трудовую активность молодежи. Согласно данным «Авито Работы», в I квартале 2025 г. количество резюме соискателей 14–17 лет выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Средние зарплатные ожидания составили 30 тыс. руб. в месяц при частичной занятости. Наибольший интерес подростки проявляют к профессиям фотографа (рост в два раза, ожидания — 30 тыс. руб. в месяц) и актера (также в два раза, 30 тыс. руб. в месяц) и комплектовщика (+97%, 25 тыс. руб. в месяц). В пятерку лидеров также вошли профессии расклейщика и почтальона: количество резюме увеличилось на 88% по обеим профессиям, зарплатные предложения составили 20 тыс. руб. в месяц и 25 тыс. руб. в месяц соответственно. Эти показатели демонстрируют, что подростки выбирают профессии, которые дают возможность самому регулировать график, что позволяет сочетать работу с учебой.

Географический анализ выявляет регионы-лидеры по вовлечению молодежи в трудовую деятельность. Наибольший рост резюме зафиксирован в Южном ФО (+154%) и Северо-Кавказском ФО (+139%). В топ-10 регионов по активности вошли Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Работодатели активно адаптируются к новым условиям и предлагают подросткам различные варианты занятости. Так, весной 2025 г. лидером по росту вакансий для 16-летних стал оператор пункта выдачи заказов — количество вакансий на эту позицию увеличилось на 124%. Не менее востребованными оказались курьеры: прирост вакансий составил 83%. Больше вакансий стало и для поваров-кассиров — весной 2025 г. прирост составил 61%.

Согласно данным опроса сервиса временной занятости «Авито Подработка», подавляющее большинство родителей (89%) положительно относятся к подработке подростков 14–18 лет. Большинство родителей (52%) советуют детям искать подработку на специализированных онлайн-платформах, тогда как 16% помогают с поиском через соцсети знакомых, а 15% используют Telegram-каналы и группы в соцсетях, в том числе цифровых компаний.

Среди подходящих сфер деятельности родители чаще всего называют удаленную работу (43%) — набор текста, модерацию контента и подобные задачи, а также благоустройство территорий (38%), участие в социальных и волонтерских проектах (33%), курьерскую доставку (31%), уход за животными (30%), работу в розничной торговле (28%) и общепите (27%). Средний заработок подростков, которые уже подрабатывают, составляет около 13 тыс. руб. в месяц.

«Подростковая занятость — это не просто подработка, а старт карьеры. Работодатели предлагают гибкие форматы, наставничество и обучение. Именно так бизнес сможет вырастить лояльных и мотивированных специалистов. Рынок труда для молодежи становится все более динамичным, и адаптация работодателей к этим изменениям — залог успешного найма в будущем», — отметил Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито».