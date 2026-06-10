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GigAnt
GigAnt – сервис временных исполнителей на несколько часов в день. Компания основана в 2019 году предпринимателем Денисом Решановым и его бизнес-партнером Михаилом Вальковским. Сервис уже сотрудничает с «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Дикси» и др. в 18 регионах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске и др. В декабре 2020 года компания Авито приобрела долю 25% для дальнейшей интеграции GigAnt в качестве самостоятельного сервиса в «Авито Работа».
СОБЫТИЯ
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GigAnt и организации, системы, технологии, персоны:
|ВкусВилл - Избёнка 211 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1563 1
|Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
|Магнит - Дикси - Сеть магазинов 191 1
|Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11621 1
|Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 354 1
|Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 647 1
|Кумпель Артем 43 1
|Решанов Денис 2 1
|Вальковский Михаил 1 1
|День молодёжи - 27 июня 1059 1
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