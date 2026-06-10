GigAnt – сервис временных исполнителей на несколько часов в день. Компания основана в 2019 году предпринимателем Денисом Решановым и его бизнес-партнером Михаилом Вальковским. Сервис уже сотрудничает с «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Дикси» и др. в 18 регионах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске и др. В декабре 2020 года компания Авито приобрела долю 25% для дальнейшей интеграции GigAnt в качестве самостоятельного сервиса в «Авито Работа».