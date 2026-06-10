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GigAnt

GigAnt

GigAnt  – сервис временных исполнителей на несколько часов в день. Компания основана в 2019 году предпринимателем Денисом Решановым и его бизнес-партнером Михаилом Вальковским. Сервис уже сотрудничает с «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Дикси» и др. в 18 регионах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске и др. В декабре 2020 года компания Авито приобрела долю 25% для дальнейшей интеграции GigAnt в качестве самостоятельного сервиса в «Авито Работа».

СОБЫТИЯ

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10.06.2026 Доля B2B-продаж в выручке СТМ «ВсеИнструменты.ру» достигла 81%: как бизнес переходит на собственные торговые марки в DIY 1
01.04.2022 Аналитики «Авито Работы» и GigAnt: Россияне предпочитают искать подработку на онлайн-сервисах, чем в соцсетях 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

GigAnt и организации, системы, технологии, персоны:

ВкусВилл - Избёнка 211 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1563 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 191 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11621 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 354 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 647 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 560 1
Кумпель Артем 43 1
Решанов Денис 2 1
Вальковский Михаил 1 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1290 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1661 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4434 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2499 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19299 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3422 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1891 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3012 1
Россия - СФО - Новосибирск 4823 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1262 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1172 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15762 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2990 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10765 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8722 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 258 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12121 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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