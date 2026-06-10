Доля B2B-продаж в выручке СТМ «ВсеИнструменты.ру» достигла 81%: как бизнес переходит на собственные торговые марки в DIY

Доля B2B-продаж в общей выручке собственных торговых марок онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» достигла рекордных 81% за I квартал 2026 г., говорится в исследовании департамента развития СТМ. С 2022 г. этот показатель вырос на 17 процентных пунктов. Профессионалы все чаще выбирают собственные торговые марки онлайн-гипермаркета из-за соответствия требованиям по цене, качеству и сервису. Об этом CNews сообщили представители «ВсеИнструменты.ру».

На протяжении последних пяти лет доля B2B в выручке собственных брендов «ВсеИнструменты.ру» — Inforce, Gigant и Grizzly — росла в среднем более чем на 6% ежегодно. В 2026 г. уровень профессионального сегмента СТМ-портфеля оказался выше, чем у остального ассортимента ритейлера: доля B2B в выручке СТМ почти на 6% опережает аналогичный показатель у брендов сторонних производителей (не СТМ).

Главным драйвером изменений стала фундаментальная перестройка рынка на фоне ухода иностранных производителей. Масштабное перераспределение долей позволило собственным торговым маркам перейти из категории ценовой альтернативы в статус стратегического актива компании. СТМ успешно закрыли образовавшийся дефицит.

Так, «ВсеИнструменты.ру» зафиксировали бурный рост категории для профессионалов «Строительное оборудование»: доля СТМ удвоилась с 2022 г. — с 12% до 26%. Основной прирост обеспечило строительное и подъемное оборудование.

При запуске электроинструментов компания около года готовила продукт и адаптировала его под жесткие запросы рынка. В результате бренд Inforce продемонстрировал высокие показатели надежности: уровень брака в категории составляет менее 1%, а средний рейтинг товаров на основе отзывов покупателей составил 4,6 из 5.

Аналогичный фокус на качестве зафиксирован и в сегменте садовой и силовой техники (бренд Grizzly: газонокосилки, триммеры, скарификаторы, пилы, мотобуры). Доверие профессионального сообщества подтверждает индекс потребительской лояльности (NPS) собственных торговых марок компании, который превысил 62%.

Важным шагом для развития СТМ стал переход от импорта к созданию интеллектуальной собственности. Фундаментом послужила работа собственных инженерных лабораторий компании. Так, лаборатория в Китае проводит регулярный аудит производств и осуществляет 100% выходной контроль каждой партии. В свою очередь, лаборатория в России ежемесячно тестирует более 200 SKU и проводит входной контроль поступающих товаров. На базе этих исследований в 2025 г. «ВсеИнструменты.ру» получила первый собственный патент в категории ручного инструмента.

В 2026 г. стратегия масштабировалась: на рынок ручного инструмента выйдут пять продуктовых решений, которые базируются на запатентованных технологиях.

«Доля B2B-продаж в 81% — это результат реализации нашей долгосрочной стратегии развития собственных торговых марок. Мы изначально отказались от концепции быстрого вывода на полки поверхностных аналогов ушедших брендов в пользу выстраивания независимого, качественного продукта с нуля под конкретные нужды рынка. Это позволило наработать устойчивое доверие со стороны профессионалов и крупного бизнеса. Сегодня этот показатель подкреплен реальной промышленной базой: наш производственный пул включает более 160 заводов в России, а доля товаров отечественного производства в выручке СТМ уже превысила 40%. При этом для нас критически важно слышать клиента: мы детально изучаем потребительский опыт, чтобы улучшать продукт. В такой модели клиент становится полноценным соавтором, вместе с которым мы создаем новые отраслевые стандарты», — сказала Мария Агранович, директор департамента развития СТМ и импорта «ВсеИнструменты.ру».

Команда «ВсеИнструменты.ру» ожидает, что собственные бренды на рынке станут драйверами инноваций. Конкуренция от цен перейдет к разработке уникальных инженерных решений и к совершенствованию сервиса.